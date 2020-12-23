網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

▲網瘋傳確診女員工深溝辣照，其實本尊是馬拉西亞網紅「妃妃」。（圖／翻攝自IG）

記者蔡儀潔／綜合報導

案771的廣達集團女員工被案765的紐西蘭籍機師感染，兩人的身份引發熱議，網路上也瘋傳確診女員工的火辣照片，結果真實身分曝光，是一名馬來西亞網紅。

廣達集團女員工染疫後，批評聲浪一波接一波，更有網友分享疑似女員工當事人照片，畫面中一名戴口罩的長髮女子站在路邊，穿著熱褲、露出傲人雙峰，凹凸有致的身材超火辣。

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網友看後紛紛表示，「也太正了」、「很漂亮啊」、「這我可以」。不過也有人質疑照片真實度，「看照片車牌就知道不在台灣了」。

▲妃妃的IG。（圖／翻攝自IG）

實際搜尋發現，該組網傳照根本是烏龍，照片本尊其實是馬來西亞網美「妃妃」，平日打扮相當美艷，2個IG帳號也分別擁有26.6萬、4.1萬粉絲，人氣相當高，如今無端捲入確診風波，令網友直呼「超無辜」。

▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝胡采蘋臉書）

關於網路瘋傳的案771，財經網美胡采蘋也發文闢謠，證實案771另有其人，「（是個）個性直率人緣佳，做事很man的女生，並不是狐狸精類型」；由於不習慣面對公眾，同事們都非常擔心她看到網路上的消息會承受不住。