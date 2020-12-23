雞排妹整形前後差很大！2度免費手術還收10萬　走紅反告求償150萬

圖、文／鏡週刊

宅男女神鄭家純（藝名雞排妹）因肖像權爭議，一狀告上知名醫美診所，並求償150萬元，全案由台北地院審理中。

▲雞排妹是因幫商家拍攝炸雞排影片而爆紅。（圖／鏡週刊提供，下同）



本刊調查，雞排妹在成名之前，特地從台北到高雄向元和雅醫美診所請求合作，雙方並在2012年3月簽訂合約。

至今元和雅官網仍可見雞排妹分享整形故事，只見她對鏡頭表示，自己因為愛吃，雖然胸部長得不錯、腰也很細，但側面看起來手臂及大腿比例就明顯粗壯，加上拍攝寫真的日期在即，到健身房運動的成效太慢，所以才會選擇做抽脂手術。後來寫真集出版時，雞排妹甚至還在其中一頁寫下「感謝元和雅」。

沒想到過了幾年，雞排妹名氣越來越大之後，卻對診所提出告訴請求解約。對於遭到雞排妹控告，元和雅診所相關人員聽聞後都感到一頭霧水，並提出雙方往來的Email自清，表示簽約時雞排妹才剛在網路爆紅一個多月，名氣不大，診所看她特地從台北到高雄請求合作的情分，依然提供價格高昂的手術合作，還額外贊助十萬元購買雞排妹的寫真集，當時雞排妹十分感謝，才會允諾提供10張寫真照片，讓元和雅作為行銷推廣使用。



更多鏡週刊報導

【雞排妹整形風波3】雞排妹轉進成人產業 靠性玩具營收數千萬

【雞排妹整形風波4】不求同月同日生 驚爆眾女星同臉同醫生

【雞排妹整形風波】硬告醫美診所要悔約 雞排妹抽脂整形鐵證曝光