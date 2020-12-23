　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雞排妹整形前後差很大！2度免費手術還收10萬　走紅反告求償150萬

圖、文／鏡週刊

宅男女神鄭家純（藝名雞排妹）因肖像權爭議，一狀告上知名醫美診所，並求償150萬元，全案由台北地院審理中。

雞排妹是因幫商家拍攝炸雞排影片而爆紅。（翻攝YouTube）

▲雞排妹是因幫商家拍攝炸雞排影片而爆紅。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，雞排妹在成名之前，特地從台北到高雄向元和雅醫美診所請求合作，雙方並在2012年3月簽訂合約。

雞排妹當時至高雄元和雅請求合作，拍攝影片時自揭很愛吃肉，所以大腿和手臂顯得粗壯。（翻攝元和雅官網）

至今元和雅官網仍可見雞排妹分享整形故事，只見她對鏡頭表示，自己因為愛吃，雖然胸部長得不錯、腰也很細，但側面看起來手臂及大腿比例就明顯粗壯，加上拍攝寫真的日期在即，到健身房運動的成效太慢，所以才會選擇做抽脂手術。後來寫真集出版時，雞排妹甚至還在其中一頁寫下「感謝元和雅」。

雞排妹抽脂手術後，隨即拍攝寫真書，大腿纖細毫無贅肉，成果十分良好，雞排妹還在寫真書中，以單頁形式感謝元和雅。（翻攝元和雅官網）

雞排妹以代言換抽脂，術前接受醫生諮詢，特別強調不滿意自己的大腿。（翻攝元和雅官網）

沒想到過了幾年，雞排妹名氣越來越大之後，卻對診所提出告訴請求解約。對於遭到雞排妹控告，元和雅診所相關人員聽聞後都感到一頭霧水，並提出雙方往來的Email自清，表示簽約時雞排妹才剛在網路爆紅一個多月，名氣不大，診所看她特地從台北到高雄請求合作的情分，依然提供價格高昂的手術合作，還額外贊助十萬元購買雞排妹的寫真集，當時雞排妹十分感謝，才會允諾提供10張寫真照片，讓元和雅作為行銷推廣使用。

雞排妹不滿元和雅使用她的寫真照片做成廣告看板，憤而找律師提告。（翻攝Google Maps）


更多鏡週刊報導
【雞排妹整形風波3】雞排妹轉進成人產業　靠性玩具營收數千萬
【雞排妹整形風波4】不求同月同日生　驚爆眾女星同臉同醫生
【雞排妹整形風波】硬告醫美診所要悔約　雞排妹抽脂整形鐵證曝光

 
ET快訊
快訊／雨區擴大！4縣市大雨　鄭明典提醒「跨年冷氣團」
廣達集團女員工起底！發病後趴走8天　專家憂疫情已碰社區邊緣
雞排妹「整形」鐵證曝！成名前手術免費還收10萬　走紅悔約告醫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台裔女「太魯閣」詭異失蹤！家屬控閃婚夫謀殺毀屍　懸賞百萬尋人

籃球明星不雅片「獨家直擊」　總教練酒店現身傳喬事！職棒也受害

雞排妹整形前後差很大！2度免費手術還收10萬　走紅反告求償150萬

雞排妹「整形」鐵證曝！成名前手術免費還收10萬　走紅悔約告醫美

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召　走紅魚訊圈「未成年」恩客慘了

南港橋雨中死別…滑倒遭公車輾爆頭「夫死妻活」　她困車底慘叫

快訊／喜酒喝太醉！萬華男「掏槍猛射」救護車

快訊／高雄正修科大驚傳跳樓　21歲男學生墜10樓身亡

快訊／高雄知名汽車百貨深夜火警！黑煙佈滿建築...警消火速趕現場

高雄2屁孩「尿襲家樂福」落網！悔恨還原全程：我們一時尿急

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

花蓮男童未消毒挖冰「整櫃報廢」　父母耍賴不道歉！店家慘賠3000

紐籍機師害本土零病例破功　長榮航空：違規屬實將免職

張韶涵大陸商演「癱瘓交通」！　唱一半遭工作人員趕下台離場

高雄2屁孩「脫褲尿灑家樂福」！毀損14包泡麵...警：將依2罪偵辦

染疫機師狂咳「沒戴口罩」難開罰！　陳時中揭關鍵原因：規定寫明了

台裔女「太魯閣」詭異失蹤！家屬控閃婚夫謀殺毀屍　懸賞百萬尋人

籃球明星不雅片「獨家直擊」　總教練酒店現身傳喬事！職棒也受害

雞排妹整形前後差很大！2度免費手術還收10萬　走紅反告求償150萬

雞排妹「整形」鐵證曝！成名前手術免費還收10萬　走紅悔約告醫美

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召　走紅魚訊圈「未成年」恩客慘了

南港橋雨中死別…滑倒遭公車輾爆頭「夫死妻活」　她困車底慘叫

快訊／喜酒喝太醉！萬華男「掏槍猛射」救護車

快訊／高雄正修科大驚傳跳樓　21歲男學生墜10樓身亡

快訊／高雄知名汽車百貨深夜火警！黑煙佈滿建築...警消火速趕現場

高雄2屁孩「尿襲家樂福」落網！悔恨還原全程：我們一時尿急

斜坡停車「輪胎都歪的」？打錯方向小心車輛滑落傷害大

心臟手術後要少喝水？　什麼都不做心臟會廢掉！醫師教日常保養原則

2暖男合資買下整間玩具店　替需要的家庭送聖誕禮！65個孩子樂歪

耶誕節咖啡優惠這樣買！　星巴克、丹堤買一送一　85度Ｃ第二杯20元

網瘋傳確診「廣達妹」凹凸火辣照！　真相曝光超正本尊是她

27歲就變千萬CEO！　雞排妹副業才做4個月「狂賺3000萬」…8年翻身

你吃過「紅豬公」嗎？高雄僅存小豆苗老闆：秤重零嘴「吃回憶」

快訊／雨區擴大4縣市大雨　鄭明典提醒跨年冷氣團：水氣低溫都有

紐籍機師違規趴趴走「無刑責」！　咳全程不戴口罩也難罰

「用柏金包裝榴槤，古馳包裝大閘蟹」出手海派！周揚青家世再被挖

高雄駕駛等紅燈垃圾隨手丟窗外！　下秒賓士男「開車門撿起」霸氣丟回

社會熱門新聞

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召

快訊／喜酒喝太醉！萬華男「掏槍猛射」救護車

虎科大情侶遭撞雙亡　檢警認定未兩段式左轉

硬告醫美診所要悔約　雞排妹抽脂整形鐵證曝光

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

高雄2屁孩尿襲家樂福被逮：我們一時尿急

快訊／高雄知名汽車百貨深夜火警！

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

丈夫遭公車輾爆頭　妻子遭捲車底慘叫

人妻肉體還債…慘被拍性愛片！他完事狂逼「再一次」

人夫一次3hrs！小三怨：太久…正宮抓包崩潰

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

客人苦等1小時…嘉義鬆餅店酸「別演內心戲」

綠帽男揭「密切往來5天」秘辛...鄉民幫QQ

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

爆案765有妻小！紐籍機師嗆：台灣人中傷我確診

小三床上功夫了得！人夫爽到砸錢贈房

快訊／「廣達妹」資訊瘋傳！財經正妹曝「真實關係」

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

3類族群不准參加跨年　陳時中撂狠話！

被排擠的湯圓！冰櫃驚見一片綠：覺得冷

即／騎士遭公車輾爆頭　南港橋恐怖車禍

獨／知名女主播女兒驚爆下海應召

兒子交換禮物抽到「4陌生臉孔」　媽怒丟回收

鋒面大雨來襲！跨年挑戰寒流台北剩10°C

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

更多

最夯影音

更多
9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光
本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

本土病例+1！案765接觸者確診　紐西蘭籍機師「活動軌跡」公布

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

環島8天！小貓奴回家「秒去吸貓」　撲倒吸到臉ㄎㄧㄤ：太想念了♥

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

案765機師「不誠實告知活動史」　陳時中：最高開罰30萬元！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

虎尾大情侶騎車左切遭撞飛雙亡　爸悲痛發327字文：兒沒違規！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面