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獨／知名女主播女兒驚爆下海應召　走紅魚訊圈「未成年」恩客慘了

▲知名女主播女兒透過魚訊社團PO文下海賣淫遭警方查獲（新聞示意圖非當事人）。（圖／記者張君豪翻攝）

▲知名女主播女兒透過魚訊社團PO文下海賣淫遭警方查獲，圖為魚訊示意非當事人。（圖／記者張君豪翻攝）

地方中心／連線報導

新冠肺炎疫情全球流行快滿一年造成百業蕭條，連台灣特種行業也受到影響，透過網路論壇、通訊軟體的「魚訊」「外送按摩妹」賣淫新經濟興起，中部警方日前破獲一起透過網路封閉式論壇仲介年輕台灣妹下海賣淫的犯罪集團，警方收網逮捕集團主嫌及多名嫖客、應召妹，其中一名未成年賣淫妹格外受到矚目。

原來經社工輔導調查，發現該賣淫妹的母親為電視台知名女主播，但因與父母間的親子關係疏離，未善盡扶養責任，居然讓女主播之女淪落出賣肉體賺生活費，讓社工聞之鼻酸，目前嚴加輔導安置中。

▲▼賣淫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲知名女主播女兒透過魚訊社團PO文下海賣淫遭警方查獲，圖為新聞示意非當事人。（圖／資料畫面）

知情者向《ETtoday新聞雲》記者透露，這名未成年少女「小依」（化名）目前就讀某學校，因與父母關係疏離，高中後就自己在外打工賺取生活費和房租，但因還須負擔漸大實在入不敷出，求助無門的情況下，只好硬著頭皮下海應召賣淫。

▲▼援交詐騙。（圖／社會中心翻攝）

▲知名女主播女兒透過魚訊社團PO文下海賣淫遭警方查獲，圖為新聞示意非當事人。（圖／資料畫面）

期間不少嫖客上門光顧後，多少也曾聽聞小依生活困境，有不少熱心恩客消費後也透過魚訊論壇幫忙分享小依賣淫的資訊，小依為了賺取生活費，進行性交易時態度相當配合，加上因年紀輕有鄰家女孩的氣質，在魚訊圈迅速走紅，嫖客趨之若鶩。

小依也靠著每次賣淫約3千5到4千元左右的收入，支撐房租和學費與生活費開銷，但好景不常，隨著警方介入調查，小依刊登賣淫魚訊論壇，收網逮捕涉嫌散播賣淫資訊的嫖客及賣淫女子。

警方約談賣淫女到案後，這才發現小依雖然刊登的魚訊上載明自己已滿18歲，但實際是未滿18歲，到案嫖客經警方說明嚇得臉色蒼白，但警方偵訊後仍將多名與小依發生關係的嫖客依違反兒童及少年性剝削防制條例移送法辦、未成年賣淫的小依則交由社工輔導安置。

社工介入調查，發現小依母親是電視台知名女主播，但小依自小與雙親關係疏離，生活起居都靠其他親人代為照顧，就讀高中後就自行打工維生，但因生活開銷變大，無奈下只能下海賣淫。

輔導人員發現小依個性相當獨立，就算自己淪落靠身體賺生活費，也不願意向父母親求助，談話未脫稚氣的她率真說：「爸媽早就不管我死活了，我也沒有傷害別人，但生活就是缺錢啊、我還能怎麼辦？」經社工輔導後小依利用課後時間在外打工，其餘生活必須開銷，社工則轉介慈善機構幫忙籌措。

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