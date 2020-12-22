紐籍機師趴趴走　醫師揭幕後！防疫人員「1天神挖出」親密案771

記者趙蔡州／綜合報導

一名廣達集團女員工（案771）22日確診感染新冠肺炎，成為台灣時隔253天再次出現的本土案例。一名醫師在臉書表示，案771不是感染源長榮紐西蘭籍機師供出來的，而是疫調人員調查機師的活動軌跡後找到的，這一次事件恐怕要持續到明年1月29日，期間「均未有本土案例出現」才算平安結束。

▲中央流行疫情指揮中心22日宣布，台灣新增本土感染案771。（圖／記者莊喬迪攝）

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臉書粉絲團「Dr. E小兒急診室日誌」22日表示，案771並非紐籍機師供出來的，而是疫調人員透過警政單位協助，調查機師在台灣的活動軌跡後，從89名密切接觸者中檢驗查出的，接著又透過案771進一步追蹤，再次匡列出新的167名接觸者，「不得不佩服台灣的疫調人員和警政系統。」

他分析，紐籍機師7日至12日在台灣北部趴趴走，因此從12日起必須經過2個14天循環，連續28天無本土病例出現，本次事件才能算平安結束，「28天中，包含聖誕節、跨年和元旦等大型活動，所以我覺得真正安全的時間，將是2021年1月1日起的28天後，也就是明年1月29日後。」

醫師感嘆，現在只能祈禱上述接觸者都沒有被感染，不過考量到國人的防疫習慣，已經鬆懈很長一段時間，「我個人沒有很樂觀事情的進展」。台灣現在的經濟榮景是建立在防疫成功的基礎上，「基礎若是消失，一切將煙消雲散」、「若大家還是沒有正視防疫，現在許多國家的慘況，就是台灣未來的風景。」

▲案765在台灣北部的活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心22日表示，紐籍機師（案765）疫調時，稱無法回想確切的活動史與接觸史、未提及曾與案771接觸，直至21日經警政單位調查其活動軌跡，發現案765在7日至12日期間與案771有密切往來，他們立刻交由衛生單位安排其進行檢驗，才發現案771確定感染。