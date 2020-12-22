2020淘寶十大商品　上門餵貓、鹹蛋超人搜索量「破上億」

▲今年大陸電商淘寶口罩銷量第一，搜索次數高達75億。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

2020疫情年，網購是最夯產業。根據大陸電商龍頭淘寶今(22日)公布最新統計，大陸前十大熱銷商品，第一名是口罩有75億次熱搜，其次是熱乾麵、5G手機、頭盔，第6名是上門餵貓。就連鹹蛋超人也榜上有名，熱搜次數2億多。

淘寶公佈2020 年度十大商品，分別是口罩、打蛋器、頭盔 、NBA已逝球星科比24 號球衣、 JK 制服、上門餵貓、熱乾麵、 5G 手機、奧特曼、盲盒。其中，口罩不只銷售量驚人，搜索量也高達75億次。

▲大陸風靡鹹蛋超人。（圖／CFP）

據大陸媒體科技狐指出，淘寶列出前十大銷售商品，讓人最驚喜就是鹹蛋超人（陸稱奧特曼），搜索量超過 2 億次。疫情期間銷量極佳，同時在大陸互聯網上出現頻率非常高，從微信聊天的表情包，到網絡上的各種梗，經常有人討論。

▲大陸上門餵貓服務銷量同比去年增加 220 倍。（圖／記者任以芳攝）

受疫情影響，很多人無法回家，只好上網求救，淘寶推出「上門餵貓」服務銷量同比去年增加 220 倍。另外，NBA知名籃球運動員科比的「 24 號球衣」全年成交量同比增加 6.8 倍。 JK 制服（女高中生制服）。今年二季度，淘寶上的 JK 制服成交金額同比暴漲 255 %。

其他生活類用品和食物，熱乾麵、打蛋器等榜上有名。除了公佈年度十大商品，淘寶還出了一個 2020 年度盤點。上淘寶搜索「 2020 再也不見」，非常多網友表示，希望和 2020 年所有不快樂和不順利「再也不見」，擁抱嶄新的 2021。