天龍國孩子出國留學躲兵役　跨海錄「自白影片」求輕判

▲吳姓男子屬於役齡期間，卻因長期於國外不回台灣服兵役，遭區公所多次發函通知未獲回應。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北市信義區有名吳姓男子現年30歲，因自小到國外唸書，甚至取得美國公民證明，因長期旅居國外沒返國。區公所多次發函通知服兵役，卻未獲回應，便將他告發偵辦。吳男跨國聘請律師到案說明，並呈上自己錄下的自白影片，表示「他知道自己錯了，懇請法官能判輕些。」台北地檢署檢察官審酌後，認為役男不該為了逃兵役花招百出，依《妨害兵役條例》起訴。

檢方調查，吳男從小就到國外唸書，長期旅居國外，但因出境就學最高年齡為33歲，遭區公所發現，並且多次發函催告，但吳男仍未履行服役義務。

吳男提供於國外唸書證明，說明自己確實於國外就學，並跨海聘請律師且錄下自白影片，向檢察官承認確實自己有觸犯妨害兵役治罪條例，懇請能判輕些。

檢察官勘驗自白影片後，認為服兵役是義務和責任；法律既然規定男生有服兵役的義務，身為男生應該勇於承擔這項責任，肩負起保家衛國的重任，仍將他依《妨害兵役條例》起訴。

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