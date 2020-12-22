快訊／美國破1800萬人中鏢！日暴增40萬例確診　疫苗難追上





▲美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例遠遠甩開各國。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國確診人數突破1800萬例，與疫情嚴重第二順位的印度相差整整800萬名病例，並仍在以將近每日40萬例確診的速度暴增。儘管美國食品與藥物管理局（FDA）先後通過輝瑞與莫德納疫苗的緊急授權，但疫苗上路後要控制住疫情仍需數個月的時間。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計1800萬6061例、31萬9190死、已篩檢人數2億3015萬821人。美國確診人數已經占全球23％，相當於每4到5名患者中就有一人是美國籍；死亡病例則占全球18.7％，相當於近5分之1。

輝瑞（Pfizer）與莫德納（Mordenna）陸續於上周一（14日）與本周一（21日）上路，美國民主黨總統當選人拜登也在21日接種疫苗，並呼籲人民應對注射疫苗有信心，「這還只是開始」。

全球當前累計7739萬6617例確診、17萬932死，破百萬確診的國家共15國， 依序為美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、英國、土耳其、義大利、西班牙、阿根廷、德國、哥倫比亞、墨西哥、波蘭以及伊朗。烏克蘭累計99萬8678名病例，將成為下一個突破百萬確診的國家。