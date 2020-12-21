甜美少校人妻嘟嘴挑逗：說你愛我！　偷吃「舊愛學長」對話曝

▲政治作戰局蘇姓女軍官婚後與徐姓舊愛重續前緣，徐男的前妻在手機中發現蘇女與徐男對話內容露骨挑逗，還會互傳半裸照片調情。（圖／CTWANT提供）

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政治作戰局保防安全處蘇姓女少校身居要位，長相更是清純甜美，蘇女前公公洪憲鎧卻出面控訴，指蘇女出軌學生時期的徐姓學長，徐男為了她將結髮妻掃地出門，蘇女也背叛家庭、大方偷吃，徐男還曾傳送訊息，暗示蘇女身體內有「治癒生病的精華」，對話內容更是露骨的令人咋舌。

洪憲鎧表示，兒子與蘇女2人對金錢觀多有落差，因此頻起口角衝突，從2017年父親節後，蘇女便沒再回夫家，並以丈夫抽菸、生活習慣不合等理由訴請離婚，兒子萬分悲慟但也無暇細想，直到2018年2月接獲一個曾姓女子訊息，才知道自己綠雲罩頂。

▲徐男前妻不滿「被離婚」，2018年傳訊息告知蘇女丈夫真相，蘇女丈夫才知道自己被戴上綠帽。（圖／CTWANT提供）

曾女自稱是一位徐姓保險員的前妻，表示徐男是蘇女學生時期的學長，2人就學時就已過從甚密，在2017年7月，2人就又舊情復燃，並拍下照片作為「定情紀念」，徐男當時為和蘇女「重修舊好」，將結髮妻掃地出門，該女子還出示多張通徐男與蘇女的對話截圖，內容露骨的令人咋舌。

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本刊調查，蘇女和徐男彼此會傳送裸身和作勢親吻的畫面傳情，徐男稱蘇女身上不只有他的口水，身體裡面還有「治癒生病的精華」，也曾提到「有時不用妳說，我也會主動的下去，這樣是不是超聽話的」。蘇女則嬌嗔回應「說你愛我」，字裡行間滿是濃情蜜意。

殘酷真相讓洪家如遭晴天霹靂，洪男為找尋媳婦外遇證據，甚至親自開車跟監，發現蘇女放假後便直奔台南與徐男偷情，曾目睹2人甜蜜出遊、吃消夜、進出汽車旅館，徐男還在高鐵站附近租房，當作假日約會的愛巢，野鴛鴦逍遙快活的畫面，也讓洪男為兒子感到憤憤不平。

本刊致電蘇女並傳送訊息訊問，但至截稿前未獲回音，政治作戰局則表示將深入調查。

▲徐男與蘇女2017年在彼此都有婚姻的情況下舊情復燃，還在通訊軟體上創立相簿紀念定情日。（圖／CTWANT提供）

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