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海上舞台多元跨界　天籟響徹愛河灣

海上舞台多元跨界　天籟響徹愛河灣（圖／高雄市政府文化局提供）

圖、文／高雄市政府文化局提供

高雄「2021跨百光年」系列活動持續曝光，12月17日，高雄市長陳其邁、副市長史哲與跨百光年展演製作團隊製作人Baboo（丁度嵐）、二馬（馮建彰）等，登上現正停泊於愛河灣中央、全台最大的海事工作平台船「宏禹一號」，一聲令下，全台最大的鏡球冉冉升空，宣告海上舞台整備完畢，高雄跨年活動已蓄勢待發。

1920年9月1日，臺灣實施地方制度改正包括行政區域的調整，新設立的「高雄州」讓「高雄」之名開始出現在臺灣歷史扉頁中，在跨越百年的此刻，高雄市以光為題，策劃了一場跨百、跨海、跨界的海港盛宴，它不只是一場演唱會，而是一場結合歷史、地景、科技、藝術、創意的時空展演。

為了將「跨百光年」辦到最好，高雄市政府集結全臺灣最強的科技藝術、光影展演、跨域展演團隊，邀請流行音樂界演唱會金牌製作人Baboo（丁度嵐）、天王天后御用舞台設計師二馬（馮建彰）擔任製作人，不論音樂、燈光、視覺、影像或舞台設計，都是一時之選，眾人齊心協力，在老港口展現臺灣最強的軟實力，以全新的跨年行動，迎接高雄新世紀的啟動。

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海上舞台多元跨界　天籟響徹愛河灣（圖／高雄市政府文化局提供）

其中，萬眾矚目的海上舞台以多元、跨界為特色，策劃11場精彩多元又跨界的表演，演出卡司包括：國際級指揮簡文彬與楊智欽、百人編制的高雄市交響樂團、陳俊志醫師帶領的寶來國中、建山國小、荖濃國小等各校合唱團與尼布恩合唱團、金曲獎原民歌手桑布伊、金曲獎流行演奏類最佳作曲人紀華麟與藍色狂想樂團、以帶有詩意與寓意歌詞呈現社會觀察的淺堤樂團、致力於提升高雄嘻哈能見度的DJ賴皮、獲獎無數的原住民阿卡貝拉─歐開合唱團、以民謠搖滾為基底並致力融入傳統客家山歌的黃瑋傑與山寮樂隊、致力鼓動台灣本土文化的十鼓擊樂團、以及傳承陣頭技藝並發揚光大的九天民俗技藝團；他們都將在海上舞台，用自己的語言演唱出屬於自己、屬於高雄、屬於這塊土地上每一個人的音樂。

尤其是12月24日首場演出，來自高雄原鄉的孩子，來到百里之外的海上舞台，以天籟之音，與國際級指揮簡文彬、以城市為名的高雄市交響樂團，合譜高雄向世界展現的美麗故事。連續11天，無法言喻的美景與震撼將在愛河灣上演，只有親臨現場，才能體會。

「2021跨百光年」各項活動陸續推出，請密切關注官網（https://kaohsiung100.com/）與樂高雄臉書（https://www.facebook.com/bravo.Kaohsiung/）、文化高雄臉書（https://www.facebook.com/khcculture）。

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