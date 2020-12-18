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雲林特種搜救協會訓練基地曝　山難垂降＋潛水＋攀岩＝訓練藍波

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▲雲林縣特種搜救協會訓練基地今日於雲林縣國民運動中心揭牌。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣特種搜救協會訓練基地今（18）日揭牌，救災隊員展現山難垂直降落救災技巧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣特種搜救協會訓練基地今（18）日揭牌，救災隊員展現山難垂直降落、水域潛水救災技巧，雲林縣特種搜救協會理事長林岳璋表示，因應災害多元化，需要有各種專業訓練，感謝雲林縣國民運動中心提供訓練基地，有助於強化民間救災能力。

▲雲林縣特種搜救協會訓練基地今日於雲林縣國民運動中心揭牌。（圖／雲林縣政府提供）

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▲雲林縣特種搜救協會訓練基地今（18）日揭牌，救災隊員展現水域潛水救災技巧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣特種搜救協會理事長、雲林縣議員林岳璋投入救災工作30多年，有感於災害多元化成立特種搜救協會，成員有百餘人，來自縣內各行各業。林岳璋說，目前隊員有校長、老師、公務員、上斑族、工人、農民等各行各業，災害現場不只需要救難人員，其他調度、連絡、物資配送也都要人，歡迎民眾踴躍加入雲林縣特種搜救協會。

▲雲林縣特種搜救協會訓練基地今日於雲林縣國民運動中心揭牌。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣特種搜救協會理事長、雲林縣議員林岳璋投入救災工作30多年，有感於災害多元化成立特種搜救協會。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

林岳璋表示，協會成員曾參與國內外各項災害救災，有桃芝、納莉、八八風災，花蓮、台南大地震，汶川大地震、中南美洲海地大地震、復興空難打撈等。林岳璋指出， 大環境改變，災害多元化，例如一個救災工作，救難人員要抵達現場可能要涉過溪谷、面對道路損害，可能需要有專業吉普車協助，到現場要成功把人救起，需要垂降、攀爬等技巧，這些都需要平日訓練，將來訓練基地可提供重量、游泳、潛水、水上救生、攀岩等訓練。

▲雲林縣特種搜救協會訓練基地今日於雲林縣國民運動中心揭牌。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣特種搜救協會訓練基地今日於雲林縣國民運動中心揭牌。（圖／雲林縣政府提供）

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