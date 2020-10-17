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淘寶店客服回「親，台灣是獨立國家」　公司砍人道歉：中國台灣不可分割

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▲▼淘寶店客服回「親，台灣是獨立國家」　公司馬上開除：中國台灣不可分割。（圖／翻攝微博）

▲淘寶店客服人員回「親，台灣是獨立國家」，引起大陸網友不滿。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網友近日在微博上爆料，一家販售嬰兒食品的店家在淘寶上回覆客戶「台灣是獨立的國家」，引起眾多大陸網友不滿，揚言發起抵制。事件爆發後，店家立即發表道歉聲明，表示已要求辭退客服員工，並強調「始終堅持中國台灣是中國不可分割的一部份」。

根據陸媒《觀察者網》報導，一位大陸網友日前在「Rivsea禾泱泱」的淘寶網店購物時，向客服詢問「台灣是中國的嗎」，被客服回應「不是啊親」，該網友再提問「台灣是哪裡的」，被客服回應「親，台灣是獨立的國家啊」。

▼一些過去曾購買禾泱泱產品的消費者表示以後不買了。（圖／翻攝微博

▲▼淘寶店客服回「親，台灣是獨立國家」　公司馬上開除：中國台灣不可分割。（圖／翻攝微博

該名網友隨即將對話過程截圖，發到微博上爆料，引起眾多大陸網友不滿，揚言要抵制店家，「我家孩子的肉鬆、米餅、溶豆都是他們家的，看來得換品牌了！」「氣死人了！我兒子的很多零食都買他們家的，以後再也不滿！」「之前有人推薦，說他們家的零食不添加糖、鹽，我買了好多，以後不買了。」

事件爆發後，「Rivsea禾泱泱」的官方微博發出了兩份道歉聲明，第一份為客服代營運商所發，內容提到，對於日前客服「云云」的嚴重錯誤回覆事件，他們非常震驚，無法容忍接受，已在第一時間進行內部核實，「此事件為云云個人過失行為，我們在當天立即辭退了該員工，我們始終堅持一個中國原則，台灣是中國領土不可分割的一部份，堅決反對任何分裂祖國的言論與行徑，我們是中國民營企業，非常熱愛自己的祖國，中國強，我們才會強！」

另一份道歉聲明為「Rivsea禾泱泱」所屬「上海涓海貿易公司」所發，內容提到，對於代營運客服嚴重錯誤的回覆，他們非常痛心與氣憤，第一時間就要求辭退該名員工，也因為該條錯誤回覆產生的不良影響向大家表達深切歉意。

聲明指出，禾泱泱始終堅持中國台灣是中國不可分割的一部份，堅持一個中國的原則，堅持中國領土的完整和不可侵犯，「禾泱泱是中國的嬰幼兒輔食品牌，公司總部設在上海，致力於在全球生產最符合寶寶需要的優質輔零食和調味品，我們的產地遍佈全球。」

聲明強調，禾泱泱將加強公司的內部與第三方合作夥伴的管理，提高內部員工和合作夥伴的責任意識，加強愛國主義教育。

▼店家發出兩份道歉聲明，強調台灣是中國不可分割一部份。（圖／翻攝微博）

▲▼淘寶店客服回「親，台灣是獨立國家」　公司馬上開除：中國台灣不可分割。（圖／翻攝微博）

▲▼淘寶店客服回「親，台灣是獨立國家」　公司馬上開除：中國台灣不可分割。（圖／翻攝微博）

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ET快訊
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