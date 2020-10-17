幫助孩子變聰明！淘寶賣550元「智力光環」…網酸：買一送一嗎？

▲小朋友戴上「光環」，就像孫悟空戴上「緊箍咒」般。（圖／翻攝自Facebook／爆笑貼圖區）



實習記者劉雪兒／綜合報導

「淘寶」只有你想不到，沒有你買不到的東西！一名網友在網購時，看到淘寶上竟然販賣著「智力光環」，且標榜「防止犯睏、提高智力」，能像冷水迫在臉上的感覺一樣，讓小孩隨時保持清醒，幫助孩子們專注學習。對此，網友紛紛留言調侃說，「有買一送一嗎？」、「好想要團購喔」。

原PO近日在臉書粉專「爆笑貼圖區」分享幾張截圖，從照片可以看出，產品名為「智力光環」或「聰明光環」等，其售價由128至300元人民幣左右(約台幣549至1288元)，而示範圖中的小朋友戴上光環，就像孫悟空戴上「緊箍咒」一樣。此外，賣家在產品簡介中指出，大腦的溫度決定智力，所以只要戴上此環，就能像一直洗冷水臉一樣，保持頭腦清醒，還標榜「100元買來孩子輕鬆一生的學習」。

▼「智力光環」售價128至300元人民幣左右。（圖／翻攝自Facebook／爆笑貼圖區）



賣家進一步解釋說，其涉及的原理是根據大腦智力和溫度，以及恆溫動物調節體溫下開發的，而智力光環模擬氣溫22度時，迫使血液更多的分配到大腦內部，並維持最佳的智力條件，且還強調說，此環裡面裝的都是熔點22至24度的油，而不是水，如此一來才能恆定到大腦最佳的溫度。

貼文一出，隨即引來網友們的關注，紛紛留言表示，「稍有智慧，都不會去買」、「應該很快賣斷市」、「諾貝爾要頒獎了」、「有買一送一嗎？」、「好想要團購喔」、「請問包郵嗎？」、「我覺得商家就是在侮辱消費者的智商」、「這還真是智力環，不過不是給小朋友的，而是測試家長們的智力」。