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檢疫規範將趨嚴！工會：機師須面對「無限輪迴隔離」盼大眾支持

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感,行李托運,武漢肺炎,新冠肺炎,機票劃位。（圖／記者李毓康攝）

▲民航局針對航空人員有特別訂定檢疫規定。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

我國國籍航空發生集體染疫事件，一名紐西蘭籍機師在機上執勤時，疑似在未戴口罩時咳嗽，連帶導致其他2人確診。交通部長林佳龍表示，針對違規者應予以處罰，並將修正航空人員檢疫規定，恐將檢疫天數延長。機師工會表示，航空人員須面對無限輪迴的隔離，盼得到大眾支持。

機師工會表示，有關近日組員於執勤確診案例，機師工會呼籲，航空公司與組員尊重指揮中心的疫調，除持續宣導組員執勤時務必做好防疫措施，並提醒組員執勤前再次審視自我健康狀態，不抱病執勤才是飛行員的專業表現。

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同時工會一直都關注航空公司提供給第一線飛行員執勤時必須的保護機制，為了維護貨運運能與公司運作，貨機組員們面對無限輪迴的隔離，仍持續堅持到底，也希望能夠得到社會大眾與各界的支持。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感,行李,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心表示，國籍航空出現航空業群聚感染。（圖／記者李毓康攝）

根據民航局規定，自外站返國之航空公司機組員不列入通報社區居家檢疫14天名單，航空公司應建立嚴謹之居家檢疫管理機制，落實執行管控措施，交通部民用航空局監督管理。如機組員入境時有呼吸道症狀者應採檢，檢驗陰性者須進行居家檢疫14天。

在入境無症狀情形下，飛航組員或貨機監貨人員入境後3天內，客艙組員或機務人員入境後5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出。機組員不管在國外或返國後違反相關規定，均將通報疾管署並將機組員列入社區居家檢疫14天管制。

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