11歲女童13樓墜亡！母睡同房睜眼已失寶貝　淚崩：前幾天就怪怪的

記者邱中岳／台北報導

北投1名年僅11歲的女童，19日清晨6時許遭人發現倒臥自家大樓前的人行道，警方獲報到場找到管理員，管理員一眼認出女童後，通知叫醒正在熟睡的母親，女童送往醫院，經搶救仍宣告不治，據悉，女童是凌晨獨自從住家客廳的落地窗到陽台後墜樓。

警方調查，11歲的賴姓女童就讀國小6年級，19日凌晨6時許，遭路過民眾發現倒臥自家大樓前的人行道，警消到場後發現她已經沒有呼吸心跳，緊急送往淡水馬偕搶救仍宣告不治。

警方另於抵達現場時，同步通知管理員，管理員一眼認出女童，管理員聯繫上原在熟睡的母親趕赴醫院。女童父親隨後也得知消息，悲慟表示與妻子離婚近一年，不知道女兒怎麼會這樣。

▲11歲女童遭民眾發現墜落人行道，警消送醫仍宣告不治。（圖／記者游宗樺攝）

女童母親，47歲的廖女離婚後，帶著女童及16歲的姊姊，承租住在北投一處社區大樓內，平時16歲的姊姊獨自住一個房間，賴姓女童則與母親分上下舖同住一間，當天墜落時，母親則正熟睡，根本不知情。

據了解，警方發現住家客廳落地窗處於「有關閉但沒上鎖」的狀態，初步研判，女童應是從客廳落地窗進入陽台後墜落1樓，目前也將報請檢察官相驗遺體。母親難過哭泣表示，事發時自己在房間休息，前幾天有看到女兒怪怪的，但來不及詢問，竟然就發生這種事。

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