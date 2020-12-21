台灣是否跟進「禁英航班入境」　交通部：討論中看指揮中心決定

▲英國疫情失控爆發逃難潮。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，至今還未有解方，英國也因為病毒株變種傳播過快，宣佈「類封城」，包括放寬耶誕假期防疫措施都全面取消。外界也關心面對他國疫情嚴重，不少國家都限制英國航班。交通部長林佳龍表示，民航局將與指揮中心討論，是否跟進禁止航班，則由指揮中心決定。

英國出現2019冠狀病毒疾病的新變種病毒株，傳染力增加70%。根據最新數據，英國今天通報新增3萬5928人確診，不僅是有紀錄以來最高單日確診人數，也是上週同期的將近2倍。

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英國首相強生（Boris Johnson）於上周六（19日）宣布，取消原先鬆綁耶誕節5天連假期間，允許3戶家庭在同一個家中團聚的政策，並宣布外出與人見面只能一次一人。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

英國政府更打破原先的防疫三級制度，破例宣布倫敦進入「第4級限制措施」，嚴格程度幾乎等同3月的全國封鎖，而限制區就在整個倫敦以及英格蘭本島南部。目前荷蘭、比利時、愛爾蘭、德國都已對英國起降航班發出禁令，避免疫情擴大。

至於我國是否跟進發出禁令，交通部長林佳龍今早在交通部接受聯訪時表示，各國禁止英國班機起降，我國目前未受影響，也尚未跟進禁令，民航局將與指揮中心針對疫情新發展討論。民航局則表示，一切以指揮中心決定為主。