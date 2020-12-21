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黑龍江疫情告急！　單日本土+1、無症狀+3

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▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

▲入冬以來，大陸多地爆發新冠肺炎疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江衛健委網站消息， 12月20日0到24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例1例（東寧市），新增無症狀感染者3例（綏芬河市）。此前，國家衛健委高級別專家組成員曾光19日表示，全球即將進入疫情第二階段，發病和死亡人數會更多，時間持續1至2年甚至更長。

通報顯示，確診病例為男，69歲，現住東寧市花園小區，與此前王姓確診病例為夫妻關係。12月20日核酸檢測結果呈陽性，經專家診斷，由疑似病例轉為確診病例。

3名無症狀感染者都在集中隔離中，核酸檢測結果呈陽性，專家診斷為無症狀感染者，現已轉至定點醫療機構進行隔離醫學觀察。有關部門已針對其所排查出的密接者和密接的密接落實隔離管控措施，對其曾活動過的場所進行終末消毒和封閉管理。

據大陸國家衛健委消息，20日新增確診病例23例，其中境外輸入病例21例（上海8例，內蒙古6例，廣東3例，福建2例，山西1例，四川1例），本土病例2例（遼寧1例，黑龍江1例），無新增死亡病例，新增疑似病例4例，均為境外輸入病例（均在上海）。

與俄羅斯接壤的黑龍江省牡丹江市東寧、綏芬河市近日新增本土新冠肺炎病例，啟動戰時狀態。東寧市13日更宣布，凌晨0時起封城，大眾運輸停駛、自用車禁行、人車不准出城。

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