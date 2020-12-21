炒比特幣虧8千萬「殺女帶妻跳海」　他獨活半年「幣值飆漲2.5倍」

▲鄭男跳海之後很快被救，但妻子被找到時已無生命跡象。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省大連市今年6月18日發生一起父母帶3歲女兒跳海尋死的慘劇，案件近日出現新進展，唯一存活下來的父親鄭姓男子坦承，自己與妻子借錢投資比特幣（BTC），虧了2000萬元人民幣（約8600萬元新台幣）想不開，先下藥殺害了女兒，後帶著女兒的遺體一起跳海。

鄭男日前在法庭上提到，自己大學畢業之後一直從事自由職業，比特幣是他近年主要的投資項目，原本賺了不少錢，身價高達上千萬，但後來卻不斷下跌，到今年6月，虧損已達2000多萬元，「這些錢裡面，除了我的積蓄，還有我父母的400萬元、岳父母的50萬元，以及跟親戚借來的錢。」

鄭男表示，因為積蓄都輸光了，還欠下親戚們大筆債務，他決定自殺，「一開始我只想自己死，妻子知道了一直勸我，但我死意堅決，她就決定陪我『一起走』。」

鄭男指出，因為想要「一家人在一起」，他與妻子決定先把3歲的女兒殺死，再一起跳海自殺，於是到藥房買了安眠藥之後，讓妻子餵女兒吃藥，待女兒死去後，將屍體帶到大連的星海灣大橋上，全家一起跳海。

鄭男跳海之後很快就被救起，他的妻子則是在好幾個小時後才被尋獲，已經沒有生命跡象。

最後，鄭男在法庭上請求法官能夠重判自己，他強調，妻子會自殺、女兒會死去，全都是因為自己。

據了解，今年6月中時，比特幣的價位為9000多美元，時隔半年後的現在，比特幣已飆破23000美元，漲幅超過2.5倍。

▼比特幣近期飆漲，已突破23000美元。（圖／翻攝Huobi）



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