狂男梭哈買比特幣「4年遊40國」　專家預估明年身價暴增68倍

▲荷蘭男子泰糊圖一家靠比特幣開心過生活。（圖／翻攝自推特「@VanessaBoots11」）

記者張靖榕／綜合外電報導

投資理財有風險，但荷蘭小城市男子泰糊圖（Didi Taihuttu）3年前看準機會，竟大膽將所有家產變賣，全部投入比特幣投資。4年後的今天，比特幣儘管漲跌大，但已比當時的幣值還要多上許多，泰糊圖也與家人過起環遊世界四處旅行的日子，他更看好未來加密貨幣能夠賺到更多。

綜合外電報導，泰糊圖和妻子育有3個女兒，他們一家五口原本住在5房的住宅裡，直到2017年加密貨幣比特幣成為熱門話題，他直覺認為前景絕對看好，因此開始搜刮家中所有值錢物品，妻子的珠寶首飾等等全部變賣，換來的錢再全部投入比特幣投資，將自己與家人的未來命運梭哈。

歷經4年過後，比特幣曾經暴漲至2萬美元，也曾大幅跌回3100美元，但終究比當時的900美元還要高。泰糊圖過去4年則是和一家人遊歷了40個國家，身上沒有多餘財產，銀行帳戶、房產也全都上了雲端，繼續押注在波動極大的比特幣上。

雖然歷經比特幣暴跌，一向心臟大顆的泰糊圖並沒有退縮，他反而加碼大手筆買進，只因他抱持著一個信念 ─ 加密貨幣會大幅反彈，一路衝高，即便2022年漲到20萬美元，「我也不會驚訝」，「各國中央銀行和政府會慢慢理解到，比特幣是21世紀的黃金。」

對於泰糊圖一家的選擇，專家並未表示過多意見，而投資公司「Galaxy Digital」的CEO諾瓦格雷茨（Mike Novogratz）表示，今年後疫情的回升才只是剛開始，並預測明年將會上看6萬美元。若6萬美元的驚人數字成真，2017年進場的泰糊圖，身價就有可能暴漲68倍。

泰糊圖一家還發現「比特幣鎮」，所有交易都可以通過比特幣完成。世界上目前存在2個這樣的「比特幣鎮」，一是斯洛維尼亞（Slovenia）首都盧比安納（Ljubljana），一是義大利小村莊羅韋雷托（Rovereto）。不論看電影、修車或是繳稅、上餐館、理髮等，全都透過比特幣交易。