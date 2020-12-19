最狂老爸賣光家產！梭哈投資比特幣　4年後「環遊40國」現況曝光

▲ 比特幣家族（Bitcoin Family） 。（圖／翻攝自IG／Didi Taihuttu）

記者蔡儀潔／綜合報導

虛擬貨幣盛行，荷蘭就有一個五口家庭，在2017年時幾乎變賣所有家產，包括房產、汽車、退休帳戶等，把錢全部投入在比特幣上，他們也因此被稱為「比特幣家族（Bitcoin Family）」。如今隨著比特幣水漲船高，一家人已經環遊世界40個國家。

▲一家人到世界各地旅遊 。（圖／翻攝自臉書／Didi Taihuttu）

綜合外電報導，泰胡圖（Didi Taihuttu）和妻子育有3個小孩，他2017年時將自己的家產套現，包括房產、汽車、退休帳戶、衣服、玩具等，並將所有金錢押注在波動性極大的比特幣上，當時比特幣的價格是900美元（約新台幣2.4萬元）。

4年期間一家人僅靠比特幣，便遊歷了40個國家及地區。他們表示，不會與不使用比特幣的人交易。不過有時為了過日子，他們要通過以物易物、討價還價，比特幣扣帳卡進行交易，甚至要說服賣家接受加密貨幣等。

泰胡圖一家發現，地球上有2個地方可以用比特幣交易幾乎所有東西，一個是斯洛文尼亞首都盧布爾雅那（Ljubljana）和一個義大利小村莊羅韋雷托（Rovereto）。在盧布爾雅那，他們用比特幣支付汽車維修費用和電影戲票；在羅韋雷托，則購買摩托車、繳稅和理髮。

▲泰胡圖指自己仍然不斷買入比特幣 。（圖／翻攝自臉書／Didi Taihuttu）

比特幣在2017年時曾一度暴漲逼近2萬美元，但2018年暴跌至3100美元，不過在比特幣暴跌之際，泰胡圖反而大手筆買進。本月上旬比特幣價格再度逼近2萬美元歷史高位，泰胡圖指自己仍然不斷買入比特幣，投資額已比當年再多增一倍，「如果比特幣在2022年能達到20萬美元，我也不覺得驚訝。」

實際上，有分析師表示，比特幣確實還有很大的上漲空間。投資公司Galaxy Digital行政總裁麥克（Mike Novogratz）認為，「這次比特幣的反彈才剛開始，並預計到明年將升至6萬美元。」