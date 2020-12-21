為圓年少吃冰夢　馬稠後工業區首間冰淇淋觀光工廠進駐

▲嘉義縣長翁章梁出席馬稠後第一間冰淇淋觀光工廠上樑大典 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因為愛吃冰，永成利公司董事長侯泰豐在馬稠後產業園區投資設廠取名繽菓市冰淇淋觀光工廠，日前由縣長翁章梁和在地仕紳等人主持上樑大典。翁章梁說，侯泰豐小時候家境不好，出外打拚多年，感謝企業回來故鄉投資，為發展地方盡一份心力，一家新廠動土，代表著嘉義縣多了一分機會，他要為嘉義和鄉親創造更多更好的環境，吸引企業進駐，繁榮地方。

侯泰豐是嘉義縣朴子市雙溪口人，因家境不好，北上打拼從事業務工作，每當工作勞累或業務成交甚至是被客戶拒絕後，他就會去買一支2元的枝仔冰慰勞自己。他在吃冰過程中反思工作的點滴，冰棒的甜蜜感讓他獲得幸福的滋味，侯泰豐的人生就將吃冰這件事情，當成是轉換能量及繼續打拼的動力。

▲繽菓市冰淇淋觀光工廠創辦人侯泰豐董事長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

侯泰豐後來搭上臺灣大興土木的發展列車，轉行到臺中經營土木業與營造業，帶著工程人員到處開疆闢土，從海岸造路到山區鑿洞，走過無數鄉鎮與農村，當他深入鄉村看到農民因農產產量的不穩定而煩腦時，就起心動念想幫助農民，他想起年輕時因為吃冰可以有幸福滋味甜蜜這件事，決定將農產做成冰棒。

▲立委陳明文出席永成利公司繽菓市冰淇淋觀光工廠上樑大典 。（圖／記者翁伊森翻攝）



侯泰豐擔心過多的糖精及化學色素會造成人體傷害，侯董找來食品團隊研究，發現義式冰淇淋可以將食材直接轉換成冰淇淋，低熱量，高營養，吃了不口渴，健康又能感受到幸福滋味，從此跨足冰淇淋食品業。「繽菓市冰淇淋」是嘉義在地品牌，卻未在嘉義地區設營運門市，侯董得知馬稠後產業園區正在招商，決定在自己的故鄉興建冰淇淋觀光工廠，創造屬於嘉義縣的品牌。

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