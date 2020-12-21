將義式生活美學帶入家中　夢幻大理石紋秀好品味

整輯撰文∣林雅琳 圖片及資料提供∣馬可貝里磁磚

隨著生活水平提升，當空間設計已經成為入住新家重視的環節，馬可貝里磁磚義式設計風格，展現真實色彩美學與個性鮮明的浪漫主義，都成功將空間表象之美提升至精神層面，帶給人們心靈感官的豐美感受，與多采多姿的義式生活美學，輕鬆打造義式生活好宅。

質型俱美 極致工藝美學

從古希臘至今，綜觀人類文明發展，保有豐富自然感與奢華之美的大理石紋，一向和好品味劃上等號，近年舉凡層峰豪宅、精品旗艦或高檔飯店的設計，絕對少不了大理石吸睛主場，例如法籍建築師RDAI就採用大量白系大理石，以雕琢HERMES比佛利旗艦店的醒目外觀，而義大利米蘭Amani Hotel更以全大理石打造的夢幻浴室聞名全球，足見頂級消費市場對於大理石的確情有獨鍾。

擔任冠軍建材集團董事長特助一職的林孟瑜，於訪談中表示：「有感於中高消費市場偏好天然石材，馬可貝里磁磚取材全球多個指標採石礦場汲取靈感，將大理石特有的紋理、色彩，真實且細膩地融入大理石磁磚中，以協助消費者輕鬆擁有設計感鮮明且獨特的義式生活好宅。例如取自義大利知名CARRARA礦區的魚肚白、卡拉卡塔雷諾，顧名思義為純淨白色為主的產品；灰底透白的銀雲灰，則能夠輕鬆駕馭時下以簡約內斂為主題的義式風格、灰階時尚；還有鋪面黑底白紋、質感華貴且神秘的聖羅蘭，很適合用在講究情調與私密性的空間，例如浴室或起居廳、音響室等，工藝上結合先進的數位噴墨、高溫淬煉，讓這些精品大理石磁磚充分展現大理石質地與紋理的流線之美，另外質地接近天然岩石，名為「地心石」的30x60石板磚與設計師系列產品，也都已經上市！」而卡拉卡塔雷諾與聖羅蘭大理石磁磚一白一黑，個性指數與審美對比鮮明，同時也是林孟瑜特助個人私底下最喜歡的兩款產品。

開發互動式APP 專家級搭配建議

喜愛大理石紋，又擔心大理石難伺候的消費者，現在有更好的產品可以選擇，馬可貝里推出大理石磁磚系列產品，經過溫度高達攝氏1250度窯燒工藝，硬度高、尺寸多樣化，易於搭配各式空間牆面、地面，重量更僅為石材1/3，這點對身處地震帶的台灣相對友善安全，更重要的是價格親民。

馬可貝里大理石磁磚推出全系列擁有多款花色，每款花色最多可達十五、六款的紋理變化，還有30X60 cm、60X60 cm、90X90cm、60X120 cm等多元尺寸可供選擇，不管鋪貼於牆面或地面，施工時再結合分切、交丁、人字、斜拼等不同工法，不只能享受大理石紋的視覺美感、潤澤度，還能配合各種空間設計主題，展現與眾不同的義式生活品味！

此外，為協助消費者能在眾多產品中，找到最能展現自我風格的磁磚，馬可貝里在2018年精心開發一款名為「冠軍磚家」的智慧選磚APP；透過720度VR環景畫面模擬生活情境，可隨意搭配不同產品，好讓消費者切身感受磁磚貼好後的整體空間感。另外馬可貝里於內湖展示中心的「馬可貝里義式生活館」，透過都會小宅的概念出發，結合櫥窗情境演繹五大主題風格，進一步將服務團隊角色定位為「導購顧問」，想擁有高質感且獨一無二的義式生活好宅，就是這麼簡單！

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