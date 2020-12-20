菜販貪方便沒拔車鑰匙　醉賊偷走騎200公尺…路滑摔斷鎖骨哀嚎

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名菜販因要到倉庫拿東西，停好機車卻懶得拔鑰匙，讓一名醉漢有機可趁，直接將車騎走，菜販發現後邊大罵「幹，敢偷我的車」邊追趕，醉漢不勝酒力加上天雨路滑，當場摔車，被趕到的警員壓制逮捕，酒測高達0.93毫克，訊後依竊盜、公共危險罪移送法辦。

▲郭姓男子偷機車（紅圈）騎200公尺自摔被逮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

19日下午1時許，51歲鄭姓菜販騎機車到新莊區八德街批發倉庫，心想拿了東西就要離開，於是沒拔車鑰匙就離開，誰知，前腳才踏進倉庫，就聽到機車發動的引擎聲，回頭看時，機車正被一名陌生男子騎走，氣得他大罵「幹，敢偷我的車」，隨即狂奔追趕要抓可惡的偷車賊。

50歲的郭姓竊賊偷了機車猛催油門逃離現場，才騎了約200公尺，因下雨機車輪胎在人孔蓋打滑，連人帶車自摔轉倒，轄區警員獲報趕至，將郭男壓制逮捕；郭男在地上哀嚎，全身散發濃濃酒味，經酒測值高達0.93mg/L，事故也造成他右鎖骨斷裂，右腳擦挫傷。

前科累累的郭姓竊賊辯稱醉酒不知道犯案，警方不予採信，訊後依竊盜、公共危險等罪移送偵辦。鄭姓菜販對警方迅速趕抵協助感到相當感激，也心疼機車毀損，將對郭男提出賠償，並再也不敢貪方便不拔鑰匙就離開。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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