三寶副駕開窗丟垃圾！賓士哥霸氣「撿起甩回」13秒影片讓網嗨翻

▲賓士哥看到旁車丟垃圾，直接打開車門。（圖／翻攝爆料公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

不要隨手亂丟垃圾的觀念雖然常常被提醒，但就是有人會為了一時方便，造成清潔人員的困擾。一名網友目睹前方車輛的副駕駛將垃圾丟出窗外，沒想到一旁開著賓士C300的男子直接打開車門，撿起垃圾往回丟，霸氣的動作也被網友讚爆。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他18日期車停等紅燈時，前方的白車自小客車副駕直接打開窗戶，把垃圾扔出車外。此時，白車右邊的賓士C300車主直接打開車門，撿起被扔出車外的垃圾，一把甩回白車內。

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▲▼賓士哥將垃圾送回，霸氣的行為被網友讚翻。（圖／翻攝爆料公社）



賓士哥整個動作一氣呵成，趁等紅燈時花6秒開車門撿起垃圾丟回對方車內，隨即關上車門往前方開一點，全程都被原PO用行車紀錄器錄下，直呼「300哥真的太帥了！」

該文PO出不到一天就吸引近2萬人按讚留言，「帥，垃圾就該丟回垃圾桶」、「好療癒的影片」、「沒有公德.心的人太多了，有正義哥的行為太棒了」、「這個300哥一定加油都加滿的」、「我第一次想讓C300收下我的膝蓋」、「開什麼車都不是重點重點是人品啊啊啊啊」、「所以說，開什麼車跟素質無關啊！」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。