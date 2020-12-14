　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

收購銀泰股權違反反壟斷法　阿里巴巴投資被裁罰215萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼阿里巴巴。（圖／視覺中國）

▲阿里巴巴投資因收購銀泰一案被罰款。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸市場監管總局14日宣布，阿里巴巴投資公司（Alibaba Investment Limited）收購銀泰商業集團股權一案違反《反壟斷法》，處以50萬元人民幣（約215萬元新台幣）罰款。

市場監管總局今年11月對該案進行立案調查，指阿里巴巴投資收購銀泰商業73.79%股權的行為於2017年6月全部完成交割，在此之前未向市場監督管理總局申報，違反《反壟斷法》第21條，構成未依法申報違法實施的經營者集中。

市場監督管理總局也就該收購案，對市場競爭的影響進行了評估，評估認為，該項經營者集中不會產生排除、限制競爭的效果。阿里巴巴投資方面放棄陳述、申辯和要求舉行聽證的權利。

對於處罰結果，阿里巴巴表示，接到相關部門的通知後，已按照政策指引和要求，積極整改。

銀泰商業集團前身銀泰百貨集團，主營百貨業，擁有近30多家門店，其中多數位於浙江，於2017年被阿里巴巴收購，此收購案也被視為阿里巴巴進軍百貨業的象徵。

此外，除了阿里巴巴的案子以外，閱文集團收購新麗傳媒控股有限公司股權、深圳市豐巢網絡技術有限公司收購中郵智遞科技有限公司股權也被調查，市場監管總局也向閱文集團和深圳市豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

根據《澎湃新聞》報導，同濟大學法學院知識產權與競爭法研究中心兼職研究員劉旭表示，目前反壟斷執法機構對互聯網企業參與的應申報未依法申報的案件只公開處罰了阿里巴巴投資收購銀泰商業、閱文集團收購新麗傳媒控股有限公司股權，未來不排除會有更多互聯網行業類似的未依法申報的經營者集中案件被處罰。

ET快訊
19歲台中妹北上工作遭軟禁半個月　3人被逮
田徑狼師抓多名女高中生喊：叫爸爸　私藏多部「服侍片」學生崩潰
4件嬰幼兒副食品重金屬鎘超標　最高罰300萬
快訊／恐怖黑衣男抓到了！「想認識」狠拉女大生下車
史上第一次人加錢　富邦悍將選擇隊員出爐
女大生停紅燈被陌生男狠拉下車　追車恐怖影片曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

納斯達克指數刪除4家中企　陸外交部兩點回應

白宮「黑名單發酵」　納斯達克宣布移除4家中國公司

收購銀泰股權違反反壟斷法　阿里巴巴投資被裁罰215萬元

雲南推新規！　「隱瞞伴侶有愛滋病」將被判刑

廣州海芯12吋廠傳出停擺　張汝京3月才站台開工儀式！

空姐妻囂張出軌網友！尪「毀滅性復仇」獲法院力挺　她下場超慘

「446人搶五職缺」　深圳首次招考港澳公務員

明年重點經濟工作　陸釋放「8個重要信號」

聘金120萬娶嫩妻！婚後半年驚見「她肚子一條疤」　31歲男逼退錢

陸多地爆確診又臨近春節　專家：可放心回家過年「沒必要驚慌」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

青青改名開新IG曝超兇福利！　PO出狂晃片...IG暴增3.5萬追蹤者

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

台中惡霸酒醉「狠甩女童巴掌」衝店內猛砸嗆老闆娘：這樣爽嗎

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

納斯達克指數刪除4家中企　陸外交部兩點回應

白宮「黑名單發酵」　納斯達克宣布移除4家中國公司

收購銀泰股權違反反壟斷法　阿里巴巴投資被裁罰215萬元

雲南推新規！　「隱瞞伴侶有愛滋病」將被判刑

廣州海芯12吋廠傳出停擺　張汝京3月才站台開工儀式！

空姐妻囂張出軌網友！尪「毀滅性復仇」獲法院力挺　她下場超慘

「446人搶五職缺」　深圳首次招考港澳公務員

明年重點經濟工作　陸釋放「8個重要信號」

聘金120萬娶嫩妻！婚後半年驚見「她肚子一條疤」　31歲男逼退錢

陸多地爆確診又臨近春節　專家：可放心回家過年「沒必要驚慌」

不是毛澎！10kg萌貓剃完毛　白嫩肥肚「流到地上」扎實胖驚網

「養胎不養肉」別補錯！孕媽咪常吃不夠的5大關鍵營養

嬰幼兒副食品「有重金屬鎘」全用國產米！農糧署：原料沒問題

SBL／布蘭登成歸化人選？　沈會承：打出成績願意歸化

桃園賣場旁轎車逆向衝撞2車　網回：這是賣場「白藍白廣告行銷」

實況界聖誕破壞友情第一彈！去年尿壺今年收馬桶蓋　小熊傻豹眼

跑出向前突破的決心！跑步4建議帶你迎向自我新境界

新娘婚禮當天突然「失蹤」　新郎氣到跑去娶她12歲妹妹為妻！

毛手緊抱吸塵器！　萌貓肚肚塞洞口…左右翻滾＋小腳狂踹

實測／王阿達爆臉書文字獄！打426「被禁24hrs」 實測這關鍵字更禁

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

大陸熱門新聞

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

女子騎電動車遭撞！起身一半又被撞飛

甩尾失敗暴撞電桿！2乘客受困慘死

男聘金120萬娶妻！婚後驚見她肚子一條疤逼退錢

家門遭建公廁　公家機關拒拆

空姐妻囂張出軌網友！尪毀滅性復仇獲法院力挺

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

灌香腸夾斷手！女子4手指全絞爛

50公斤木樁狂撞下體！他練就絕技鐵襠功

馬戲團老虎「牙齒全沒了」失控攻擊馴獸師

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

野生秦嶺大貓熊曝光　與川貓熊外貌難辨

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

更多熱門

相關新聞

陸媒：阿里唯一P12算法專家調入螞蟻金服

陸媒：阿里唯一P12算法專家調入螞蟻金服

阿里巴巴集團11日發布內部信，啟動新一輪組織調整，螞蟻集團也隨後發出人事調動。陸媒指出，在該次調動中，阿里唯一的P12算法專家將調入螞蟻金服。

上億市值蒸發！螞蟻IPO「急喊卡內幕」曝光

上億市值蒸發！螞蟻IPO「急喊卡內幕」曝光

高薪招凶宅試住直播！房內照曝超百人報名

高薪招凶宅試住直播！房內照曝超百人報名

印度再禁43款中國APP！　陸外交部：嚴重關切

印度再禁43款中國APP！　陸外交部：嚴重關切

印度再禁43款中國APP　陸批歧視

印度再禁43款中國APP　陸批歧視

關鍵字：

阿里巴巴銀泰反壟斷

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

尪拒同房！放錄音筆她一聽秒離婚

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

蘇貞昌買漫畫送孫女報統編　政院認了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

即／板橋男闖住家刺數刀　屋主無呼吸心跳

辛龍8個月不接工作　乾妹心疼曝近況

獨攀能高安東軍失聯　15歲少年找到了

受害者遭趙妻緊跟12年　開窗就看到趙斗淳家　

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

小隻馬跪趴躲蟑螂！桌下哭晃「神還原」

更多

最夯影音

更多
Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」

Sandy一個月瘦5kg原因超科學　形容2020當麻將打...「只求安全下莊」
蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

蘿莉塔女孩西門町徵172cm↑男友　 「不想獨自過節」百男搶加LINE

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

周興哲同台前女友互送擁抱　趙岱新大方讚4優點...黃子佼：以後還做朋友

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

稱借廁所...詭異女擅闖民宅找人　被拒拍門咆哮：裡面有人被迷暈

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面