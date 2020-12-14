收購銀泰股權違反反壟斷法　阿里巴巴投資被裁罰215萬元

▲阿里巴巴投資因收購銀泰一案被罰款。（圖／視覺中國）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸市場監管總局14日宣布，阿里巴巴投資公司（Alibaba Investment Limited）收購銀泰商業集團股權一案違反《反壟斷法》，處以50萬元人民幣（約215萬元新台幣）罰款。

市場監管總局今年11月對該案進行立案調查，指阿里巴巴投資收購銀泰商業73.79%股權的行為於2017年6月全部完成交割，在此之前未向市場監督管理總局申報，違反《反壟斷法》第21條，構成未依法申報違法實施的經營者集中。

市場監督管理總局也就該收購案，對市場競爭的影響進行了評估，評估認為，該項經營者集中不會產生排除、限制競爭的效果。阿里巴巴投資方面放棄陳述、申辯和要求舉行聽證的權利。

對於處罰結果，阿里巴巴表示，接到相關部門的通知後，已按照政策指引和要求，積極整改。

銀泰商業集團前身銀泰百貨集團，主營百貨業，擁有近30多家門店，其中多數位於浙江，於2017年被阿里巴巴收購，此收購案也被視為阿里巴巴進軍百貨業的象徵。

此外，除了阿里巴巴的案子以外，閱文集團收購新麗傳媒控股有限公司股權、深圳市豐巢網絡技術有限公司收購中郵智遞科技有限公司股權也被調查，市場監管總局也向閱文集團和深圳市豐巢網絡技術有限公司分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

根據《澎湃新聞》報導，同濟大學法學院知識產權與競爭法研究中心兼職研究員劉旭表示，目前反壟斷執法機構對互聯網企業參與的應申報未依法申報的案件只公開處罰了阿里巴巴投資收購銀泰商業、閱文集團收購新麗傳媒控股有限公司股權，未來不排除會有更多互聯網行業類似的未依法申報的經營者集中案件被處罰。