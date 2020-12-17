　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜踢夫起床「泡夜奶」！要求給4萬家用　他全做到卻被嫌：沒用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼結婚,花錢,兩性,婚姻（圖／Pakutaso）

▲老婆懷孕後便辭職，在家當全職媽媽。（示意圖／Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

結婚後的生活充滿柴米油鹽，夫妻倆難免偶爾對彼此有怨言，一名人夫抱怨，和妻子結婚有了小孩之後，對於生活盡心盡力，每天下班回家要顧小孩，凌晨起床泡夜奶，作為全職媽媽的老婆卻依然不斷地抱怨，嫌棄他沒用，不夠體諒，還要求他每月拿4萬負責家用，在各種壓力之下，讓他有了想離婚的念頭。

該名人夫在臉書「靠北婚姻2.0」發文，老婆認為家用要男生負責，要求每月拿3萬元，懷孕後老婆就把工作辭掉，在家當家庭主婦。小孩出生之後便要求拿4萬元。他每天早上7點出門上班，9點下班回家，每天都睡不到6小時，對於這個家庭付出全部，卻還被老婆嫌棄不夠體諒帶小孩的辛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，回到家之後要顧小孩，凌晨還要起床泡夜奶，「半夜妳只會踢我起床要我泡給小孩喝，出生到現在7個月了妳連一次夜奶都沒泡過」，向老婆提議可以輪流泡奶，但老婆就瘋狂抱怨，「說全職媽媽很辛苦，說我不懂體諒，說我不讓妳休息」。

▲▼夫妻,吵架,情侶（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲老婆的要求他全做到，卻被嫌棄沒有。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

對於老婆的回覆他非常無奈，「妳白天顧小孩辛苦，我工作就不辛苦嗎？妳要求我體諒妳，妳可曾體諒過我？妳累我更累，妳至少晚上有睡上8小時，我呢？」要負責賺錢養家，回到家後要顧小孩，還要被老婆碎碎念，這樣的生活讓他感到很無力，「離婚的念頭越來越高了，好想放棄負責了」。

貼文一出後，許多網友安慰他，大讚他是個好老公「別人的老公果然不會讓人失望」。也有過來人指出「全職顧小嬰兒真的很憂鬱，比工作更辛苦，要隨時注意小孩也會身心疲累的」，認為這都是必經之路，但該如何分配照顧小孩的事情，可以找老婆好好溝通，「懂得互相才是夫妻，不懂得互相你只是個工具人」。

ET快訊
關鍵畫面！男牽女童出KTV猥褻　遭家屬私刑打死
快訊／利率連3凍！央行上修今年經濟成長率至2.58％　估明年
中橫失蹤男「來來去去」　河床置20包乾糧都不見
蔡琳第二段婚姻又離了！　斷開6年高梓淇
快訊／槽車撞工程車起火！　1人燒成焦屍現場有斷肢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒吃21公克鎘米就超標！衛福部搞烏龍　次長竟稱可吃2.5公斤

俄芭蕾舞團染疫擴大！餘44名成員「旅館就地隔離」與一般旅客分層

腦麻生命小鬥士參與大隊接力　全校喊加油！師生家長動容

耶誕樹挨批像「罐頭塔」　桃園山城紅花節急修正

3車超市門口追撞「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

收銀員坐著被客訴！身掛牌子「我受傷請見諒」...醫師怒：社會忘了體諒

屏東專屬包廂「K歌之夜」　邀民眾一起嗨唱跨年

俄舞團演出取消無保險「慘賠千萬」！主辦單位：不後悔自費採檢

坐車選座位「走道vs靠窗？」釣出八字真理　內行曝：長短程決定

南迴鐵路電氣化12/20通車！高雄到花蓮省39分鐘　林佳龍試乘普悠瑪

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

幼兒吃21公克鎘米就超標！衛福部搞烏龍　次長竟稱可吃2.5公斤

俄芭蕾舞團染疫擴大！餘44名成員「旅館就地隔離」與一般旅客分層

腦麻生命小鬥士參與大隊接力　全校喊加油！師生家長動容

耶誕樹挨批像「罐頭塔」　桃園山城紅花節急修正

3車超市門口追撞「慘成藍莓夾心」　桃園妹神改編：請支援輸贏

收銀員坐著被客訴！身掛牌子「我受傷請見諒」...醫師怒：社會忘了體諒

屏東專屬包廂「K歌之夜」　邀民眾一起嗨唱跨年

俄舞團演出取消無保險「慘賠千萬」！主辦單位：不後悔自費採檢

坐車選座位「走道vs靠窗？」釣出八字真理　內行曝：長短程決定

南迴鐵路電氣化12/20通車！高雄到花蓮省39分鐘　林佳龍試乘普悠瑪

添好運12/19插旗台中麗寶Outlet　首創搭摩天輪可以吃港點　

迎冬至！促銷桃園好米送限量米蛋糕　還有搓湯圓競賽等好康

暖冬「海底人蔘」減收三成　大斤兩烏魚子炙手可熱

保育觀念抬頭！台東受傷領角鴞救治後康復　都蘭山野放

南韓又申遺成功！佛教「燃燈會」成非物質文化遺產　強調和解包容

「江翠王」區域推6字頭水岸宅　邀豪宅推手打造「新北大直」

貪玩歐告開「美顏模式」撲粉＋亮眼！　媽崩潰：前一天才洗澡

市場「超肥美菜虎」1斤只賣55元　客人見箱內2坨球暴動：全包了！

提早賺年終！還有「8檔ETF」待除息　專家：不輸股票型ETF

PAUL ＆ JOE出婚紗有夠仙氣　背後超大蝴蝶結讓人都想婚了！

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

女友沒安全感！他交出帳密...隔天開FB傻了

擊垮Pornhub「紐時記者」　下一步盯XVideos

俄舞團全員情緒低落：想快離開台北

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

高中生霸凌扒頭「眼鏡斷兩截」！真相神轉

西門蘿莉塔PTT詳列7條件徵公　超反差內心曝光

跨年有機會10度↓　「可能是入冬最強一波冷空氣」

芭蕾舞新增確診！主辦全額退票

莫斯科染疫舞團　曾到便利店買日用品

《還願》重上市　陸網湧入抵制又下架

2021星座「健康運勢」大公開！這4種人要管好下半身

更多熱門

相關新聞

「鋼鐵直女」星座Top 3

「鋼鐵直女」星座Top 3

從「撒嬌女人最好命」這句話就能看出撒嬌是女人的武器之一，但是在某些女子身上卻完全用不上，天生的霸氣性格不允許她們對人撒嬌，但是不會撒嬌賣萌也罷，竟連罵人都是功夫一流，以下就揭曉「鋼鐵直女」Top 3 ，女漢子們上榜了嗎？

掌握做愛時的4個關鍵

掌握做愛時的4個關鍵

桃花數不清！異性緣爆棚3星座女

桃花數不清！異性緣爆棚3星座女

不生小孩人生舒爽？他曝「年收200萬內」適合頂客族

不生小孩人生舒爽？他曝「年收200萬內」適合頂客族

寂寞是現代的流行病！

寂寞是現代的流行病！

關鍵字：

生小孩靠北婚姻感情

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

林莎遭拍床照　超兇畫面瘋傳！

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面