半夜踢夫起床「泡夜奶」！要求給4萬家用　他全做到卻被嫌：沒用

▲老婆懷孕後便辭職，在家當全職媽媽。（示意圖／Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

結婚後的生活充滿柴米油鹽，夫妻倆難免偶爾對彼此有怨言，一名人夫抱怨，和妻子結婚有了小孩之後，對於生活盡心盡力，每天下班回家要顧小孩，凌晨起床泡夜奶，作為全職媽媽的老婆卻依然不斷地抱怨，嫌棄他沒用，不夠體諒，還要求他每月拿4萬負責家用，在各種壓力之下，讓他有了想離婚的念頭。

該名人夫在臉書「靠北婚姻2.0」發文，老婆認為家用要男生負責，要求每月拿3萬元，懷孕後老婆就把工作辭掉，在家當家庭主婦。小孩出生之後便要求拿4萬元。他每天早上7點出門上班，9點下班回家，每天都睡不到6小時，對於這個家庭付出全部，卻還被老婆嫌棄不夠體諒帶小孩的辛苦。

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他指出，回到家之後要顧小孩，凌晨還要起床泡夜奶，「半夜妳只會踢我起床要我泡給小孩喝，出生到現在7個月了妳連一次夜奶都沒泡過」，向老婆提議可以輪流泡奶，但老婆就瘋狂抱怨，「說全職媽媽很辛苦，說我不懂體諒，說我不讓妳休息」。

▲老婆的要求他全做到，卻被嫌棄沒有。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

對於老婆的回覆他非常無奈，「妳白天顧小孩辛苦，我工作就不辛苦嗎？妳要求我體諒妳，妳可曾體諒過我？妳累我更累，妳至少晚上有睡上8小時，我呢？」要負責賺錢養家，回到家後要顧小孩，還要被老婆碎碎念，這樣的生活讓他感到很無力，「離婚的念頭越來越高了，好想放棄負責了」。

貼文一出後，許多網友安慰他，大讚他是個好老公「別人的老公果然不會讓人失望」。也有過來人指出「全職顧小嬰兒真的很憂鬱，比工作更辛苦，要隨時注意小孩也會身心疲累的」，認為這都是必經之路，但該如何分配照顧小孩的事情，可以找老婆好好溝通，「懂得互相才是夫妻，不懂得互相你只是個工具人」。