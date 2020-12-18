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「男友洗衣服香炸！」她秒喊不單純　一突襲抓包真相…笑瘋了

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可怕的室內外曬衣問題！（圖／記者吳杰澄攝）

▲原PO說男友上次洗的衣服香到有點離譜。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在越來越多人喜歡用洗衣球，小小一顆球丟進洗衣機，接下來就等衣服洗好就好。就有一位女網友在《Dcard》發文，說她跟男友搬出來住後，有均分家事，但男友負責洗衣服的時候，不知道為什麼洗很久，洗完的衣服也香得很離譜。原PO於是偷偷觀察，才發現男友蠢萌的行為，「我當下真的差點沒笑死。」

這位女網友在《Dcard》的女孩板發文「有人……洗衣球是這樣用的嗎？」說她跟男友一起搬出來外宿，離開各自的家後，開始學著獨立，家事也要兩人分擔打理，便說好掃地拖地跟洗衣服倒垃圾輪流做，「而這週又要輪到男友洗衣服倒垃圾，讓我莫名地有種不祥的預感。」

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原PO會這樣說不是沒有原因，回想上次男友洗衣服，雖然確實洗得很乾淨，衣服也都沒有臭味，但因為洗超久，「而且洗完的衣服還香的很離譜，就好像把整盒洗衣球丟進去洗一樣」，讓她總覺得「案情並不單純」。

而且先前去看了一盒新開的洗衣球，發現少了很多顆，「但本人記性不佳，也不太確定是不是之前就這樣。」原PO於是決定趁這次換男友洗衣服的時候突襲檢查，結果發現男友正拿著剪刀把洗衣球剪開、擠出裡面的洗衣精，讓她一瞬間愣住「挖哩咧……洗衣球是這樣用的嗎QQ？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲男友把洗衣球剪開來用。（圖／翻攝自Dcard）

傻眼幾秒後，男友正要剪第3顆，原PO趕緊阻止，「一問之下之後才發現，上次他一次剪五顆倒下去洗……」，女網友相當哭笑不得，因為男友還得意洋洋地說，怕一次剪太少顆，倒進去的洗衣精太少，洗出來的衣服可能會沒香味，所以多剪幾顆倒下去。

蠢萌男友的行為讓原PO直笑，「拜託一顆就可以洗得又香又乾淨了啦！浪費了這麼多顆QQ」，最後也重新教了男友怎麼用洗衣球，「但我當下真的差點沒笑死，怎麼會這麼可愛啦！有人也曾經誤以為洗衣球也要剪開來使用嗎XD！」

貼文一出，其他女網友也紛紛笑了，「還好妳不是用另一牌子的洗衣球，不然真的會香到熏腦」、「下了5顆，那根本災難」、「個人最多用2顆～不能再多了會太香」、「看到最後一幕笑了一聲出來」、「我阿公以為洗衣球是軟糖……要吃的瞬間被我被阻止」、「5顆！鼻孔直接被熏死吧XDD！」

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