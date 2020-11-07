南投民宿變垃圾場！恐怖All Night Party...管家傻眼遭負評逼哭

▲▼日月潭一家經營15年的民宿，因規勸客人半夜別喧鬧，遭故意留言負評。上圖為原本乾淨的環境，下圖是客人「使用後」慘況。（圖／翻攝民宿臉書）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣日月潭一家峇里風格的民宿，10月下旬接待16位客人，這群人當晚為滿周歲的小孩慶生，半夜喝酒喧嘩，酒瓶菸蒂滿地，搞得現場有如垃圾場，梁姓老闆好言規勸竟被回嗆「不然去報警啊」，隔天退房後，對方還馬上留下負評，梁無奈感嘆說，經營15年第一次得到負評，以前曾有黑道大哥入住也不會這麼不講理。

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梁老闆說，有對父母為了幫滿周歲的小孩慶生，請來13個同事、朋友共16人，包下整棟6個房間，10月24日當晚，這群人喝酒喧鬧到早上，垃圾、菸蒂隨手亂扔、自行烹煮後也沒收拾，他委婉提醒要降低音量時，反被惡言相向，「不然去報警啊」，他不想引起不必要的意外，只好任由喧鬧，他也就跟著徹夜未眠。

▲▼ 這家民宿專走峇里島風格。

隔天一大早，當管家來「現場」見到慘狀驚訝脫口而出，「啊~你們都沒整理喔！」，竟然被客人告狀「態度不佳」、「看到他就一肚子火」等語，管家認為辛苦工作養家，還要這樣被糟蹋與侮辱，心灰意冷，當天哭著說要離職不做了，雖然後來是由房客自行整理環境，但傷害已經造成。

這群人退房時還嗆聲，要叫16個人上網留負評，果然下午就出現1篇，提到「態度惡劣」、「環境髒亂」，過了幾天繼續第2篇攻擊，梁把住房需知傳line給訂房者，希望轉達給留言者撤銷負評，但一直已讀不回，他認為不能再忍氣吞聲，於是兩周後將過程po上臉書澄清，只因不甘辛苦經營15年的商譽被抹黑。

▲垃圾、菸蒂、酒瓶滿地都是。

梁說，經營民宿這麼久，最大的收穫就是認識很多朋友，更有入住50幾次的老主顧，每次都邀請他們到台北玩，他認為，不是服務業就該吞下所有不合理，希望這群客人下次能先看好並遵守「住宿需知」，享受美好的假期，且不會影響其他辛苦的旅宿同業。

梁最後說，因為疫情，他們很感謝國人大力支持，但也因為疫情，發現大量旅客中有少數素質、道德觀如此扭曲的人，這些人往後會怎樣代表台灣，又會給國際怎樣的形象，不過，他們不會因此而氣餒，貼出此文更希望，想來徹夜狂歡辦趴的朋友，明白這裡真的不適合All Night Party。

▲民宿老闆希望撤下負評，但對方已讀不回。

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