礁溪協天廟大當家鬧雙胞！吳主委反擊　告簡主委無權收香油錢侵占

▲礁溪協天廟主委雙胞戰火再起，17日第13屆主委吳宏昱（上圖）按鈴申告另一主委簡倉明（下圖右）侵占、偽造文書。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

年收近億香油錢的宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙胞風波再起！17日第13屆主委吳宏昱按鈴申告也是第13屆主委簡倉明涉侵占香油錢及偽造印文、偽造文書等；挨告的簡倉明表示，早已對吳宏昱提告偽造文書、民事當選無效的訴訟，一切靜待司法結果。

宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙胞風波再起！17日近中午，第13屆主委吳宏昱按鈴申告也是第13屆主委簡倉明，吳宏昱控訴說，他是宜縣府核備登記的主委，但簡倉明以主委自居，逕自收取油錢，已涉及《刑法》侵占罪。

另，簡倉明涉偽造印鑑圖記，蓋印用於收受香客捐款等收入感謝狀，涉《刑法》偽造文書。

挨告的簡倉明強調，廟方已具狀向法院提告，對吳宏昱提出刑事偽造文書、民事當選無效的訴訟，全案已進入訴訟程序。

第12屆主委吳朝煌指出，管委會於8、9月各召開一次緊急會議，將吳宏昱等3人從信徒資格除名，同時決議51名信徒代表當選無效。孰料，吳宏昱被除名後，還在9月3日自行擔任召集人，召開第13屆第1次信徒代表大會，選出管理委員、監察委員、及常務信徒代表等25名委員，吳宏昱還在會議中選上主委。

吳朝煌解釋，吳宏昱自辦的信徒代表大會選票沒有蓋上協天廟的關防，還違反廟規在廟外自辦委員會選舉，之後更以協天廟「主委」身分，新刻一顆關防章，9月22日順利到縣政府申請變更印鑑成功，甚至還向法院申請假扣押，造成廟方發不出工作人員薪資，廠商款項也跳票。

宜蘭縣民政處指出，信徒代表大會、委員會選舉基本是依照廟方自訂的章程辦理，目前縣府備查在案是由吳宏昱擔任主委，新發的寺廟登記證也是依此登載。對於廟方對新任主委的疑義，由於全案已經進入訴訟程序，有待透過司法及廟方的組織章程釐清。