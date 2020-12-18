黃偉哲公布跨年最大彩蛋　南韓少女時代孝淵跨年夜台南熱舞開唱

▲台南市長黃偉哲公布31日跨年夜當晚演唱會卡司，今年特別嘉賓是來自韓國大勢女團「少女時代」的孝淵，擁有超高人氣的她預料又將掀起一陣追星旋風。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲18日公布31日跨年夜當晚演唱會卡司，今年特別嘉賓是來自韓國大勢女團「少女時代」的孝淵，擁有超高人氣的她預料又將掀起一陣追星旋風，另包括金曲歌神張震嶽、金曲獎歌后魏如萱、話題男神炎亞綸、超人氣歌手畢書盡都將接力開唱，卡司相當堅強。

市長黃偉哲在永華市政中心公布台南市耶誕跨年活動最後一波名單：全台跨年唯一韓團「少女時代」「孝淵」，還有國民歌神張震嶽、金曲創作歌后魏如萱、超人氣偶像男神畢書盡、國民臉蛋天才炎亞綸、國民全能妹妹吳映潔（鬼鬼）、千萬點閱歌姬文慧如、聲林之王冠軍李友廷、其他實力派唱將如李芷婷、張立昂、Karencici、呂士軒、王艷薇、曾昱嘉等。主持人則有莎莎、吳建恆。

黃偉哲市長指出，今年跨年重量級巨星—孝淵，來自韓國大勢女團「少女時代」，不僅在亞洲及國際上都累積廣大歌迷，今年7月以「DESSERT」回歸，更累積3468萬次的觀看次數，可說是一位擁有超高人氣的藝人。

黃市長強調，儘管孝淵因為必須配合中央規定進行居家檢疫14天，實際能在台南停留的時間不長，市府也將為她準備多項台南著名的農特產品與美食，希望她能感受到台南的種種美好。

台南市政府今年擴大辦理耶誕跨年活動，不但整體場次數量全國第一，邀請的藝人總數也是全國第一，幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單。除了已辦理完畢的2場親子活動，12月18日舉辦爵士樂無限音樂會，邀請剛獲得金曲獎最佳國語專輯的王若琳、NSO國家交響樂團、荷蘭美聲Martin Hurkens、英國流行古典歌手Mary-Jess、帶來不同的音樂饗宴。

另外在演唱會部分，12月19日浪漫情歌夜，則有田馥甄、周興哲、閻奕格、蔡旻佑等，12月26日搖滾嘻哈夜則邀請林宥嘉、瘦子E.SO、八三夭、高爾宣等，12月27日青春流行夜則有在南部首次合體的五堅情(陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒)，及柯敏薰、采子、Spark，和台語天王翁立友、 大支等。

市府也提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實聯制資訊（https://forms.gle/qggS5qGM4VtZwufA8），並戴口罩保障自己與家人安全。



市府指出，本年度贊助廠商包括台灣中油股份有限公司、中華電信、好帝一食品有限公司、台南紡織、南紡購物中心、陞發國際、皇龍建設、皇龍開發、清景麟建築團隊、三發地產、遠雄文教基金會、統一企業、奇美實業、台南大員皇冠假日酒店、南科贊美酒店、康那香企業股份有限公司等。

推出不受年齡限制、人人都愛的Longchamp尼龍包

