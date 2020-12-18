陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭請客吃「東北虎、獅子」

▲東北虎的頭顱、毛皮被製作成標本。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北秦皇島野生動物救護中心近日被檢舉，20年來一直飼養、販賣野生動物牟利，甚至親自食用東北虎、鴛鴦、大天鵝等重點保護野生動物，還招待客人食用。

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會近日收到檢舉，指秦皇島野生動物救護中心一直在飼養、販賣國家一、二級野生動物，違法製作瀕危野生動物標本，並以低價自各大動物園收購野生動物的屍體與皮毛，製作成標本後以高價賣出，包含獅子、東北虎、猩猩等。

▼虎骨被製成「虎骨酒」。（圖／翻攝微博）



檢舉人提到，除了動物屍體外，有些動物是在還沒死亡的情況下，就被救護中心的工作人員送到標本工廠，殺死做成標本，救護中心的一名副主任還將東北虎的虎骨製成「虎酒」公開販售。

檢舉人還指出，該名副主任與救護中心的另一名領導還親自食用被救護、飼養的野生動物，甚至用來招待其他領導，包含東北虎、鴛鴦、大天鵝、獅子都上了餐桌，「飛禽走獸無所不吃，可以說不放過任何一隻野生動物。」

對於檢舉，秦皇島野生動物救護中心的工作人員全數否認，表示對「領導賣虎骨酒、吃虎肉」的情況不清楚，但肯定沒有吃。

秦皇島市林業局的工作人員則表示，已接到舉報，公安機關正在調查此事。

▼東北虎被電死，等待剝皮。（圖／翻攝微博）

