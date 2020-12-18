　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭請客吃「東北虎、獅子」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭找人吃「獅子、東北虎」。（圖／翻攝微博）

▲東北虎的頭顱、毛皮被製作成標本。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

河北秦皇島野生動物救護中心近日被檢舉，20年來一直飼養、販賣野生動物牟利，甚至親自食用東北虎、鴛鴦、大天鵝等重點保護野生動物，還招待客人食用。

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會近日收到檢舉，指秦皇島野生動物救護中心一直在飼養、販賣國家一、二級野生動物，違法製作瀕危野生動物標本，並以低價自各大動物園收購野生動物的屍體與皮毛，製作成標本後以高價賣出，包含獅子、東北虎、猩猩等。

▼虎骨被製成「虎骨酒」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭找人吃「獅子、東北虎」。（圖／翻攝微博）

檢舉人提到，除了動物屍體外，有些動物是在還沒死亡的情況下，就被救護中心的工作人員送到標本工廠，殺死做成標本，救護中心的一名副主任還將東北虎的虎骨製成「虎酒」公開販售。

檢舉人還指出，該名副主任與救護中心的另一名領導還親自食用被救護、飼養的野生動物，甚至用來招待其他領導，包含東北虎、鴛鴦、大天鵝、獅子都上了餐桌，「飛禽走獸無所不吃，可以說不放過任何一隻野生動物。」

對於檢舉，秦皇島野生動物救護中心的工作人員全數否認，表示對「領導賣虎骨酒、吃虎肉」的情況不清楚，但肯定沒有吃。

秦皇島市林業局的工作人員則表示，已接到舉報，公安機關正在調查此事。

▼東北虎被電死，等待剝皮。（圖／翻攝微博）

▲▼陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭找人吃「獅子、東北虎」。（圖／翻攝微博）

ET快訊
魔老闆殘虐！他工作8年沒薪水　釘書機4針打舌頭
慎入！母獅獵食誤入水牛群遭「踩踏凌辱」　屍體還被拋飛
SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段影片外流
北上參加同學婚禮　女友「堅持包1萬2000」原因傻眼
明年也能用！全台5大旅遊補助攻略　最高6000
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭請客吃「東北虎、獅子」

30億人次春節大遷徙　陸專家預告「能不回家就別回」

愛妳愛到殺死妳！衣櫃女屍身上帶「表白字條」…兇手隱蹤20年

成都郫都區本土+1！　患者居住社區調整為中風險地區

金融借錢廣告「歧視貧窮」　京東致歉稱迷失自我

央視認證「月球土壤不能種菜」　陸網狂刷：換個球去火星！

中國太極拳成功申遺　列「非物質文化遺產」

螞蟻下架全部網路存款產品　稱是監管部門的規範要求

黃茅海跨海通道主塔開鑽　預計2024年完工「延伸港珠澳大橋」

湖南、江西電力吃緊原因　陸網友：說缺煤炭太搞笑

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

陸動物救護中心被爆「吃虎肉」　高層帶頭請客吃「東北虎、獅子」

30億人次春節大遷徙　陸專家預告「能不回家就別回」

愛妳愛到殺死妳！衣櫃女屍身上帶「表白字條」…兇手隱蹤20年

成都郫都區本土+1！　患者居住社區調整為中風險地區

金融借錢廣告「歧視貧窮」　京東致歉稱迷失自我

央視認證「月球土壤不能種菜」　陸網狂刷：換個球去火星！

中國太極拳成功申遺　列「非物質文化遺產」

螞蟻下架全部網路存款產品　稱是監管部門的規範要求

黃茅海跨海通道主塔開鑽　預計2024年完工「延伸港珠澳大橋」

湖南、江西電力吃緊原因　陸網友：說缺煤炭太搞笑

COACH驚喜帶來「普普風米奇」聯名　米奇耳朵口金包、托特袋巨可愛！

林志玲喊「小天使趕快來報名」拼當媽　變身隔離專家當廚娘

魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

「氣墊粉餅始祖」IOPE宣布年底撤台 　網嘆：以後只能找代購

混血職籃球星網愛遭恐嚇　偷拍雪球越滾越大...律師曝偷拍下場！

環南市場「下雪」　攤商誤觸警報泡沫狂噴堆小腿高

翁達瑞／台灣人恐懼美豬　來自對美國養豬業的不熟悉

LIVE／境外移入+2、俄舞團員今全離台　指揮中心最新說明

傳拜登將指派迪士尼董事長任駐華大使　遭美媒痛批：向中國低頭！

中國「純電動公車」賣到日本　比亞迪K8下月交付

大陸熱門新聞

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

人妻激戰30分鐘　對向竟不是老公

工人爬行求救無人理亡　女兒看監視器心碎

BMW豪車送修燒成廢鐵　老闆拒賠

陸國航：核酸檢測報告有「武漢肺炎」字樣無效

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

高速公路「拳神」10秒KO囂張男

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

駱駝與計程車相撞肇逃　驚悚畫面曝光

村口一夜冒出「90座墳墓」！居民開挖嚇壞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

撿到提款卡！密碼1猜就中爽拿8.6萬...下場曝

女童賣百香果貼補家用　竟遭性侵殺害

更多熱門

相關新聞

西伯利亞虎狂喜抱樹..俄攝影師獲國際獎

西伯利亞虎狂喜抱樹..俄攝影師獲國際獎

俄羅斯攝影師謝爾蓋•戈爾什科夫（Sergey Gorshkov）靠著一台隱藏在西伯利亞森林中的相機，花了11個月捕捉到一隻老虎欣喜若狂抱著一顆古樹的照片，這張照片讓他榮獲2020國際野生動物攝影獎最高殊榮。

半路遇野生老虎　司機對看20分鐘

半路遇野生老虎　司機對看20分鐘

東北虎肺炎病逝　遺體被當野味賣

東北虎肺炎病逝　遺體被當野味賣

虎媽坐月子　每天20顆蛋1斤羊奶

虎媽坐月子　每天20顆蛋1斤羊奶

時隔4年東北虎再現！足跡在雪中拓印

時隔4年東北虎再現！足跡在雪中拓印

關鍵字：

虎肉東北虎虎骨酒

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

毒妻逼死我！WePhone創辦人PO遺言自殺亡

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面