婦人解200萬定存「投資牛樟芝」　警一查帳戶：是列管詐騙警示戶

記者邱中岳／台北報導

北市大安警方接獲報案，有一名婦人跑到銀行要解除定存的200萬元，最後行員發現有異報警，警方到場詢問，婦人才鬆口要匯款到指定戶頭「投資牛樟芝」；警員一聽認為是詐騙，隨即查詢匯款帳號，果真確認為詐騙的警示帳戶。

▲設局詐騙婦人2百萬投資牛樟芝，警察一聽瞬間翻盤。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，一名吳姓婦人到敦化南路上的商業銀行宣稱要解除定存，陳姓經理擔心婦人主動關懷提問，婦人才說要拿200萬去投資牛樟芝事業，陳姓經理驚覺有異報警處理。

警方獲報後到場，關心婦人狀況隨即關懷提問，婦人宣稱受朋友之邀投資牛樟芝事業，還說投資32萬就可回收50萬，婦人決定要加碼200萬，警方一聽發覺根本就是騙局。

警方除了分析詐騙手法給吳姓婦人聽之外，更要求婦人提供匯款帳號查證，結果發現該帳號根本就是因詐騙遭列管的警示帳戶，婦人才打消匯款念頭，最後保住了200萬老本。

大安分局感謝銀行關懷提問發揮功效，並呼籲金融機構行員如遇民眾提領金額過高，提款帳戶非本人帳戶、匯款至他人帳戶或國外帳戶時，請給予關懷並提醒小心防範詐騙外，立即通報轄區分局派員到場了解。

另外，民眾如發現不明人士在ATM有異常提領情形，請撥打110報案，協助警方一同打擊犯罪。

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