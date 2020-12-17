「一堆人找到就平分50萬」　他曝「懸賞廣告」3種結果

記者陳俊宏／綜合報導

新竹37歲男子邱聖哲失聯41天獲救，家屬相約周六要交付給發現邱男的獵人楊東波50萬元獎金。對此，律師林智群分析「懸賞廣告」的三種結果。

▲楊東波15日晚間在谷關山洞發現邱男。（圖／記者白珈陽翻攝）

林智群今在臉書提到，其實「懸賞廣告」是《民法》有規定的一種法律關係，還規定的特別仔細，第一，如果這個人是被一堆人共同找到，那就是大家平分50萬元。

林智群說，第二，那如果有兩個人發現，A先發現，但先通知家屬的是B，原則上是應該給第一個發現的A，可是如果家屬已經把錢給了B，那法律就說家屬的責任已經盡了，不用再付第二次錢；至於AB間怎麼處理，就自己去處理，應該是告不當得利。

▼楊先生說，如果有50萬元獎金，會捐一些做公益。（圖／記者白珈陽翻攝）

林智群指出，第三，那如果獵人不知道這個廣告，發現了，還可以領嗎？還是可以的，因為法律說這樣也可以。

11月6日傍晚5時多，邱男騎車闖進中橫便道德基管制區，遭管制人員攔下，不斷喊著「有人在追我」、「後面有歹徒」，隨後棄車跑進隧道內消失。

事後，警消苦尋多日未果，家屬懷疑邱男遭謀害、警方包庇，焦急之下祭出50萬元懸賞，並赴台中地檢署按鈴控告谷關派出所所長王繼生瀆職。而楊東波15日晚間在谷關山洞發現邱，獲封為「英雄獵人」。

▲▼邱男獲救暴瘦20公斤。（圖／東森新聞）

事後，楊東波經媒體轉告有50萬賞金可領，不過，他謙虛地說，「派出所說我是英雄，那是不好意思啦，我沒那麼偉大。如果有50萬，我會捐一些做公益，剩下的添購果園設備，前提是真的有（獎金），如果家屬反悔，我也認了！」

對此，邱男家屬16日表示，已經聯繫上楊男，雙方相約周六下午2時在東勢農民醫院見面，除了親自交付50萬元獎金，也希望當面致謝，以表達感激之情。

▼林智群說，「懸賞廣告」是《民法》有規定的一種法律關係。（圖／翻攝全國法規資料庫）

▼林智群臉書發文。（圖／翻攝林智群臉書）