新竹邱男中橫失蹤41天還原！想撿幾萬塊摔下30樓　暴瘦狂灌水

▲邱男失聯41天被發現時，和當初家屬公布的尋人照片相比，整個人爆瘦、雙頰凹陷。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣男子邱聖哲失聯41天後，終於在今天（16日）凌晨於台中谷關山洞被找到，整個人瘦了一圈、雙頰凹陷，獲救時狂灌水、吃餅乾，「我從30樓摔下來」、「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢。」而在邱男失蹤期間，家屬指控是「人為」、「他殺」，還控告谷關派出所長瀆職，所幸人平安獲救。對此，胞姐表示，正從新竹趕往谷關了解狀況，必須親眼確認是否該男子就是弟弟才能安心。

據悉，邱聖哲家裡開家具行，他擔任家具送貨員，11月初向家裡請假後，於11月6日騎機車，因不明原因夜闖中橫便道德基管制站，還撞傷1名管制人員。他見管制人員從後開車尾隨，騎了22公里到谷關端隧道口處，再遭管制人員攔阻，大喊「我後面有歹徒」，隨後棄車往隧道內奔去，最後疑似跳下百米深的邊坡懸崖，消失無蹤。

▼邱男在谷關山洞睡覺被發現。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼邱男被尋獲時狂灌水。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼邱男吃現場人員給的餅乾。（圖／記者白珈陽翻攝）

事發後，警消連日地毯式搜尋，家屬也請來民間搜救團體協助，甚至懸賞50萬元，但案發後第3天，只在對岸河床找到一頂邱男的安全帽。邱男胞姐邱美齡及其父母8日至台中地檢署，按鈴控告和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。邱母當場下跪磕頭痛哭，「求求你們幫幫我，救救我的兒子，我才一個兒子。」

邱姐說，確定弟弟從中橫便道1.7K處進去，到1.3K都沒再出來過，明明有這些證據了，為什麼所長遲遲不去辦；且隧道出口完全沒弟弟蹤跡，安全帽還可出現在對岸，這分明就是人為，「我可以確定，我弟是在隧道裡面被管制人員帶走。他們搜救的跟我們講說，這根本不是失蹤，這是他殺。」

邱姐說，非常感謝民間搜救團體，每一隊都盡心盡力幫忙找弟弟，但沒人可以證實弟弟確實墜谷，質疑安全帽的出現是有人「故佈疑陣」，「你們追我弟弟22公里都有行車紀錄器，為什麼隧道裡面這麼重要的卻不敢交出來？」她質疑，管制人員在影片後持續開車緊追，意外在隧道內撞死弟弟，所以才不敢將後面的行車紀錄器公布。

▲▼搜救人員在山洞找到邱男將人送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

所幸今晨傳來好消息，和平警分局表示，谷關派出所凌晨1時10分許接獲民眾報案，稱其15日晚間9時許，於谷關台8線1.3公里處廢棄電廠附近打獵時，竟在電廠後山發現有人躲在山洞裡睡覺；王繼生獲悉後，立即調派5名警力由副所長陳文評，會同消防局搜救人員前往救援，至現場確認就是已失蹤41天的邱男。

據了解，山洞內沒有擺放食物，現場僅有一個黃色睡袋，邱男無外傷但身體虛弱，對於警方詢問可清楚回答，但他和當初家屬公布的尋人照片，可見整個人瘦了一圈、雙頰凹陷。他狂灌礦泉水，也吃了現場人員給的餅乾，「我從30樓摔下來」，被問到「有沒有哪裡會痛」，他回「都好」？搜救人員問「摔下來頭有戴安全帽？」他則點頭。他還說，「我看到路上有幾萬塊，我想要去撿錢。」

警方正將邱男送往醫院檢視身體狀況，至於他這41天生活狀況、食物來源為何，以及為什麼要躲在山內未出面聯繫家人，還需要進一步釐清。《ETtoday新聞雲》聯繫家屬，邱姐指出，目前全家人正從新竹趕往谷關了解狀況，必須親眼確認是否該男子就是弟弟才能安心。

和平分局表示，雖邱民家屬按鈴申告王所長救援不力，但王所長仍不放棄搜救行動，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至今共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱姓民眾一家能夠團圓，希望社會大眾能夠信任台中市政府警察團隊不辭辛勞，為民服務的信念。

▼邱男母親和姐姐日前下跪，求大家幫幫他們。（圖／東森新聞）

▲▼邱母日前激動下跪磕頭。（圖／東森新聞）

▼家屬在事發後公布邱男長相，懸賞50萬尋人。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼邱男大喊「我後面有歹徒」，棄車往隧道內奔去。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼邱男疑似跳下百米深的邊坡懸崖。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼事發第三天，尋獲邱男所戴的安全帽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼家屬開出50萬元賞金。（圖／記者李忠憲翻攝）