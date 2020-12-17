中橫失蹤41天「拜完2間廟」就找到！分局長還原真相　4靈廟曝光

記者陳俊宏／綜合報導

新竹37歲男子邱聖哲闖中橫失聯41天獲救，台中市和平警分局分局長吳燕山在6天內拜了4間廟，結果15日剛拜完，當晚就找到邱男，而4間靈驗的廟宇也曝光。

▲邱男獲救被送醫檢查。（圖／東森新聞）

12月15日深夜，楊姓獵人上山打獵，在海拔約1200公尺涵洞發現邱聖哲，趕緊打電話報案。邱男姐姐說，警消獲報上山前，曾打電話通知「找到人了」，但不確定弟弟是否還活著，所以她不斷唸佛經，祈禱弟弟平安歸來，好在結果令人欣慰。

台中市議員冉齡軒表示，她一直關注邱男失蹤事件，雖警消和民間救難人員都出動大批人力搜救，但還是沒有下文；她3日就向吳燕山說，邱男應該還在，只是在某處，詢問有沒有去附近的大廟、小廟拜拜，如果沒有，不妨去拜拜尋求神明指引，當時分局長回答會去拜。

▼邱男被發現時至少爆瘦20公斤。（圖／東森新聞）

▼邱姐趕到醫院關心弟弟。（圖／東森新聞）

而吳燕山和谷關派出所所長王繼生，10日先到中橫37K處的土地公廟、谷關古靈寺拜拜。王說，谷關派出所附近有間古靈寺，供奉觀世音菩薩，他每天都去參拜，有如派出所的保護神；10日聽從分局長建議下，他除了古靈寺之外，還到距離邱男跌落處2公里多的一間土地公廟拜拜。

▲福山宮三山國王廟外觀。（圖／翻攝Google Maps）

《自由時報》報導，吳燕山15日還到主祀三山國王的福山宮，以及谷關大道院參拜，結果當晚就找到邱男。對此，吳表示，平常農曆初一、十五就會拜拜，15日剛好是初一才會去兩間廟；而因邱男家屬說，邱在失蹤前有幾天睡在土地公廟，他覺得邱和土地公較有緣，因此也去拜土地公。

▼吳燕山拜了四間廟。（圖／翻攝和平分局網站）