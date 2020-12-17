陪陌生人離婚！他「什麼都不做」卻在日本爆紅　妻子支持他當空氣

▲森本祥司靠陪伴他人來賺錢。（圖／翻攝自推特＠morimotoshoji）



記者黃可昀／綜合報導

日本推特最近有一位高人氣用戶名叫「森本祥司」，他2018年辭掉出版社工作，當個「什麼都不做的人」，每天陪著其他人做日常瑣事，提供的唯一服務就是靜靜地陪伴。律師呂秋遠也關注到這名男子，於是在臉書發表個人看法，「嘿！好好活著，可以陪伴別人，就是很棒的祝福了，在2020年這時候，特別是如此。」

呂秋遠表示，森本祥司原本是出版社員工，但日復一日的工作生活讓他很疲乏，於是2年前辭職當個「什麼都不做的人」，但並非每天無所事事待在家，而是開始了陪伴他人的人生，只要提供國分寺車站到指定地點的車資、餐點，就可以到場當個一天的陪伴員，直到最近知名度攀升，案子開始接不完，才酬收1萬元日幣（約新台幣2714元）工資。

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▲推特已有27萬人追蹤。（圖／翻攝自推特＠morimotoshoji）



森本祥司接過的案子包括陪媽媽遛狗、陪抓寶可夢、聽上班族抱怨、坐在櫻花樹下發呆，甚至還曾陪夫妻一起去離婚、捉姦等等。呂秋遠指出，「陪伴的工作，讓他養活了自己、出了書、漫畫、拍成了日劇，而且推特上還有27萬人追蹤」，這項工作意外讓他找到了快樂，從一次次的陪伴、傾聽中感受到自我價值，也帶給了無數人溫暖與安慰。

▲陪伴帶給自己快樂也帶給別人安慰。（圖／翻攝自推特＠morimotoshoji）



不過，日本人的觀念中，成年人還是該有一份穩定工作，所以森本祥司的生活型態受到不少人質疑，妻子一開始也十分擔心，但後來選擇支持丈夫做自己快樂的事。呂秋遠認為，「他真的沒用嗎？他溫暖了很多人，怎麼會沒用」，森本祥司並非真的是個「什麼都不做的人」，曾經有個離鄉背井獨自到東京打拼的女孩，努力了很久最後還是沒能轉正職，她離開前找來森本祥司陪她度過在東京的最後一天，「森本先生就這麼陪伴她，讓她在最後留在東京的那一天，知道有人還願意聽她說話。」

不少網友看完森本祥司的際遇後也受到鼓舞，紛紛留言，「我也想效仿他，但又怕被綁架」、「傾聽是個學問，人們總是想找到主控權，不過日本社會能提供一些意想之外的服務，也是他們社會文化走到了一個多元的空間」、「如果當過心理諮商員，才能體會這工作很難，光清理聽後的垃圾就不容易」、「這部日劇～我全看完了，他還蠻厲害！而且我也很佩服他老婆能包容他。」