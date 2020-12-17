　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西門町「徵男友」羅莉塔現身！自爆超反差內心：一堆人渣傳私密照

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

▲倪安不想自己過聖誕節、跨年，決定上街徵友。（圖／東森新聞）

記者崔子柔／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的蘿莉塔女孩13日蹲坐在西門町「徵男友」爆紅，她15日又現身在PTT「AllTogether」板，列出7個徵公的條件，也透露自己平時在外是個真性情女漢子，內心則是小女人。

倪安舉牌徵男友後，吸引到不少人關注，LINE帳號也被加到達上限，不過她失望表示，「害我上新聞，鬧爆，結果一堆人渣加我，千萬別給我生殖器照片」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘿莉女孩西門徵「172cm以上帥男友」　LINE訊息狂跳！百男搶認識。（圖／東森新聞）

▲倪安的文章有不少網友留言「朝聖」。（圖／東森新聞）

倪安15日再度在PTT發文徵公，並列出以下7個條件：

一、身高172公分以上
二、Bmi正常，不要過胖
三、帥一點好，至少不要醜
四、不需要有錢，不需高學歷
五、肯一起努力
六、不要渣男，愛愛還搞偷拍
七、有結婚意願

倪安也重新介紹一次自己，目前23歲身高156公分，體重50公斤，自認「有象腿」、C罩杯，養了4隻布偶貓，平常靠批發公仔維生。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲PTT原文。（圖／翻攝自PTT）

倪安更透露自己是男友狗、老公狗，很珍惜另一半，希望常搞失蹤的人不要來，超過1天找不到人會生氣，並自認是「真性情女漢子」，跌倒會罵髒話，但內心是個小女人，希望遇到會保護他的人，「你是我的全世界，但我依然會給你一些私人空間，彼此都會需要的」。

ET快訊
中橫奇蹟男「喝水活41天」3關鍵曝光！　多走1公里救了自己
今晨12.7℃平入冬低溫！北北基宜大雨　北部周末起一路下到明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Pornhub砍片她終於安心！被威脅「讓人看妳多X」　狂call客服沒用

2021星座「健康運勢」大公開！4種人小心下半身出問題

蘇偉碩「反萊豬被查水表」再轟蔡政府惡人先告狀：打壓我就安全？

西門町「徵男友」羅莉塔現身！自爆超反差內心：一堆人渣傳私密照

今晨12.7℃平入冬低溫！北北基宜大雨　北部周末起一路下到明年初

徵剪片一小時只匯20元！男逼分期毀三觀　「超恥度跳針」千人朝聖

快訊／高雄突然3.8地震　深夜23:13嘉南高雲有感「晃一下」

連鎖咖啡cama café信義、南港區4加盟店傳歇業！　總公司回應了

養魚遭檢舉「管理不當」　動保處敲門關切...網歪樓：是養鱷魚？

梯田邊坡滿滿「蔓性馬纓丹」覆蓋　專家用這技術打造花瀑般視覺

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

Pornhub砍片她終於安心！被威脅「讓人看妳多X」　狂call客服沒用

2021星座「健康運勢」大公開！4種人小心下半身出問題

蘇偉碩「反萊豬被查水表」再轟蔡政府惡人先告狀：打壓我就安全？

西門町「徵男友」羅莉塔現身！自爆超反差內心：一堆人渣傳私密照

今晨12.7℃平入冬低溫！北北基宜大雨　北部周末起一路下到明年初

徵剪片一小時只匯20元！男逼分期毀三觀　「超恥度跳針」千人朝聖

快訊／高雄突然3.8地震　深夜23:13嘉南高雲有感「晃一下」

連鎖咖啡cama café信義、南港區4加盟店傳歇業！　總公司回應了

養魚遭檢舉「管理不當」　動保處敲門關切...網歪樓：是養鱷魚？

梯田邊坡滿滿「蔓性馬纓丹」覆蓋　專家用這技術打造花瀑般視覺

打麻將濺血！新莊男「遭牌友圍毆」刺傷2人　女街頭大喊：有刀子

Pornhub砍片她終於安心！被威脅「讓人看妳多X」　狂call客服沒用

中橫英雄獵人背景曝！驚嘆：換我7天就倒　漂亮老婆神救援被讚翻

每天2顆柳丁預防感冒、解便秘！　營養師列7大意想不到的好處

陽明山國際大旅館占地「公燈處長80萬交保」　2技工聲押

金烔完 《說唱藝人》難得穿古裝　台灣「神創」力挺搶先包場

化妝品怎麼可能不加防腐劑？原來日本是這樣做到的

Netflix漫改日劇《今際之國的闖關者》　一晚嗑完8集！

洗腎前後飲食差很大！用「減法」護腎　吃蛋白質有技巧

蔡錫勳／日本債務達1189兆！菅政權如何度過「第三波」疫情危機？

台灣警犬訓練！測毒品、咬敵人　萌汪認真工作興奮領獎勵萌翻網

生活熱門新聞

今晨12.7℃平入冬最低溫　強風、大雨特報齊發

女友沒安全感！他交出帳密...隔天開FB傻了

即／高雄3.8地震　23:13嘉南高雲有感

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

阿滴「口誤」他PO文砲轟！網一看發文者秒笑

罵「螺紋保險套」挨告！館長認了：我就笨

西門蘿莉PTT詳列7條件徵公　超反差內心曝光

路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」

只有周五好天氣！周末冷空氣發威

連鎖咖啡品牌4間加盟店歇業　總公司回應！

養魚遭檢舉管理不當　網歪樓：是養鱷魚？

市場阿婆賣飲料！正妹「狂買15瓶送暖」回家傻眼　

國一妹聯絡簿上畫漫畫　師妙手回應羨煞網

全台最貴光明燈！1盞要價50萬...點燈人身分曝

更多熱門

相關新聞

臉書現身！西門蘿莉塔徵男友詳細條件曝

臉書現身！西門蘿莉塔徵男友詳細條件曝

台北一名綽號「倪安」的女子日前穿上蘿莉塔風格的服裝，坐在西門町商圈地上公開徵男友，還準備白板寫下徵友條件。倪安昨（15日）晚在PTT上繼續詳列條件，也重新自我介紹一番，附上好幾張自拍照，希望可以求得「有結婚意願」的男友，但她也無奈透露，自從在街上舉牌後，「結果一堆渣加我，千萬別給我生殖器照片！」

10萬粉單車妹「穿內褲騎車」爆紅！職業起底是「CEO兼副總」

10萬粉單車妹「穿內褲騎車」爆紅！職業起底是「CEO兼副總」

辣圖／20E Girls激爆奶球

辣圖／20E Girls激爆奶球

關鍵字：

西門蘿莉塔倪安

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

女童賣百香果貼補家用　竟遭性侵殺害

下體超癢！她狂摳半年「痘痘變癌症」爛又裂…整個要切掉

神明指示「11月1日回來」　當天找到邱聖哲

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

三房兩廳租8000　朋友嫌：早知道不租了

常昏沉沒精神？早上別做6大NG行為

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面