西門町「徵男友」羅莉塔現身！自爆超反差內心：一堆人渣傳私密照

▲倪安不想自己過聖誕節、跨年，決定上街徵友。（圖／東森新聞）



記者崔子柔／綜合報導

台北一名綽號「倪安」的蘿莉塔女孩13日蹲坐在西門町「徵男友」爆紅，她15日又現身在PTT「AllTogether」板，列出7個徵公的條件，也透露自己平時在外是個真性情女漢子，內心則是小女人。

倪安舉牌徵男友後，吸引到不少人關注，LINE帳號也被加到達上限，不過她失望表示，「害我上新聞，鬧爆，結果一堆人渣加我，千萬別給我生殖器照片」。

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▲倪安的文章有不少網友留言「朝聖」。（圖／東森新聞）

倪安15日再度在PTT發文徵公，並列出以下7個條件：

一、身高172公分以上

二、Bmi正常，不要過胖

三、帥一點好，至少不要醜

四、不需要有錢，不需高學歷

五、肯一起努力

六、不要渣男，愛愛還搞偷拍

七、有結婚意願

倪安也重新介紹一次自己，目前23歲身高156公分，體重50公斤，自認「有象腿」、C罩杯，養了4隻布偶貓，平常靠批發公仔維生。

▲PTT原文。（圖／翻攝自PTT）



倪安更透露自己是男友狗、老公狗，很珍惜另一半，希望常搞失蹤的人不要來，超過1天找不到人會生氣，並自認是「真性情女漢子」，跌倒會罵髒話，但內心是個小女人，希望遇到會保護他的人，「你是我的全世界，但我依然會給你一些私人空間，彼此都會需要的」。