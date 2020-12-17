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嘉義市消防局救護車正值汰舊換新期　SUN流通集團贈市府救護車

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▲▼ SUN流通集團為在地救護醫療網盡心力 捐贈市府救護車送暖到嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ SUN流通集團捐贈嘉市府救護車。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局第一消防大隊第一分隊舉行SUN流通集團捐贈救護車儀式，由市長黃敏惠代表受贈，並回贈救護車紀念模型及感謝狀，表彰善行義舉。

黃敏惠感謝SUN流通集團阿南孝司董事長的愛心，並表示這對救護能量有相當大的幫助，尤其是我們正在汰舊換新，企業基於社會責任挹注資源，讓我們非常感動，希望消防局一定要善用，並指出，本次嘉義市拿下幸福城市第一名，這份榮耀是屬於大家的努力，只要我們願意，就能讓人間處處充滿愛與幸福。

▲▼ SUN流通集團為在地救護醫療網盡心力 捐贈市府救護車送暖到嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲回贈阿南孝司董事長感謝狀與模型 。（圖／記者翁伊森翻攝）

SUN流通集團創立於1990年，集團提倡「健康長壽的飲食習慣」外，集團大家長阿南孝司董事長強調人要活得有意義，便是要保持一顆隨時能關心他人、回饋社會的「愛心」，此次由該集團旗下台灣產經股份有限公司「田園小鎮」代表捐贈市府消防局1部救護車，提供嘉義地區緊急救護使用。

嘉義市消防局表示，2019年緊急救護出勤達14,925件，平均每月救護勤務1,244件，救護量龐大，救護車需求量相當頻繁，緊急救護成功率(非六都)107年排名全國第2名、108年排名全國第3名；康復出院率(非六都)107年全國第1，108年全國第2；本市緊急救護成功率及康復出院率皆排名全國前3名，今(109)年截至11月，本局無生命徵象送醫(OHCA)人數284人，急救成功人數84人(29.58%)，康復出院人數達12人(4.23%)，有賴各界善心人士、團體的善舉，有好的設備，更能顯現出好的急救成功績效。

▲▼ SUN流通集團為在地救護醫療網盡心力 捐贈市府救護車送暖到嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲捐贈救護車內裝 。（圖／記者翁伊森翻攝）

感謝SUN流通集團捐贈嘉義地區救護車，協助救護車汰舊換新，提升嘉義市緊急救護能量，期望新贈的救護車能增進到院前緊急醫療救護品質，搶救傷病患生命，服務需要的市民；更期望這部新救護車發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應，共同打造幸福嘉義市。

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關鍵字：

SUN流通集團救護車　

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