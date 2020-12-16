梯田邊坡滿滿「蔓性馬纓丹」覆蓋　專家用這技術打造花瀑般視覺

▲台東場表示，台東地區水稻田鄰近海岸山脈及中央山脈，梯田景觀尤為獨特。（圖／台東區農業改良場提供）



記者許展溢／台北報導

為擴增農村綠色旅遊資源，建立稻田生態地景新風貌，農委會台東區農業改良場在長濱鄉及關山鎮設置「稻田生態地景新風貌」示範點，將蔓性馬纓丹覆蓋技術應用於水稻田邊坡，藉以降低邊坡割草勞力，減少除草劑使用。台東場表示，實際應用及示範成效發現，蔓性馬纓丹管理粗放，確實能有效降低維護雜草人力及成本，加以其全年開花特性，可於水稻田或梯田邊坡形成花瀑般美麗的視覺效果。

台東場說明，台東地區水稻田鄰近海岸山脈及中央山脈，梯田景觀尤為獨特，許多遊客至花東旅遊也列為必訪景點之一，但梯田地形複雜，高低落差大且田區面積較小，管理費時費力，稻作生產成本遠高於平原地區，特別是邊坡雜草管理更需耗費大量心力；一般農友多使用殺草劑除草，雖快速有效，但易影響生態環境，荒漠般景觀也不受遊客喜愛；若不管理則雜草又易侵入田區，影響稻作收成；而以人工除草，雖可避免上述問題，但勞力成本大增，操作也相當不便。

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▲農友採用「蔓性馬纓丹之水田邊坡地被應用技術」防治及管理雜草。（圖／台東區農業改良場提供）



台東場進一步指出，為此篩選出優良邊坡地被植物—蔓性馬纓丹，並開發水田邊坡地被應用技術。蔓性馬纓丹為園藝品種，全年開花幾無種子，繁殖以扦插為主，無蔓延入侵周邊環境問題，生長期長且快速，病蟲害少，未發現與水稻有共通病害，且非水生植物，無侵入田區之疑慮，易於管理，能有效抑制多數雜草。蔓性馬纓丹花朵具黃、白、紫3種顏色，搭配使用即可產生多種地景變化，花期長且為蜜源植物，能誘集害蟲為天敵提供食物，有助於保護並提高天敵數量，建立田間生態。

台東場表示，在長濱鄉及關山鎮應用蔓性馬纓丹覆蓋技術效果良好，有效減少雜草管理工作，當植株完全覆蓋後，後續維護成本低，粗放管理亦可生長良好，在不同花色搭配下易營造出不同景觀，大面積應用更極具視覺效果。以蔓性馬纓丹作為邊坡地被植物，經適當之種植及管理方法，可快速形成覆蓋性、觀賞性及實用性皆優良之地被，深具推廣應用潛力。



台東場強調，未來若於水稻田進行大規模應用，不僅可建構為新型態觀光地景，更能結合友善農業與生態生產，吸引遊客到訪，開啟嶄新之稻田休閒旅遊產業。