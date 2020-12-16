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安心遊補助結束疫情仍在　中台灣推異業結盟自救預估15億產值

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▲中台灣觀光產業聯盟推出異業結盟，預估創造15億元產值，挽救觀光。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中台灣觀光產業聯盟推出異業結盟，預估創造15億元產值，挽救觀光。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

政府為了協助觀光旅宿業者度過疫情衝擊所推出的安心遊補助已在10月截止，但是疫情仍未遠離，生意怎麼辦？中台灣觀光產業聯盟和民間旅宿業者決定自救，推出「安心遊2.0」住宿進擊券，目前已有8千筆訂房，訂房營收加上周邊經濟已經超過6千萬，聯盟將尋求1萬個店家異業結盟，預估創造15億元觀光產值。

中台灣觀光產業聯盟理事長、靜宜大學副教授黃正聰表示，政府的補助方案已經結束，但是疫情仍持續威脅，國人還是無法出國旅遊，因此決定和民間旅宿業者合作，發起「安心遊2.0」住宿進擊券自救，果然11月使用進擊券以來，已經有超過50萬人上網瀏覽，超過8千筆訂房，創造3千萬的訂房營收，連同周邊經濟已超過6千萬元。

黃說，民間的互助自救行動上周受到交通部長林佳龍肯定，因此為了擴大產值，決定和中華職訓教育創新發展學會合作，尋求全台1萬個店家結盟，民眾只要在這些店家消費，就能享有每晚500元住房優惠。

已加入聯盟的業者表示，以前透過外送帶來經濟，但付出成本也高，透過民間安心遊進擊券，不但提高消費意願，提高收入，也能省下行銷費用，共創雙贏。

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關鍵字：

安心遊中台灣觀光聯盟

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