搶救疫情衝擊下的觀光業　中彰投苗籌組推動聯盟射出4箭

▲中彰投苗共同簽署合作備忘錄，宣告中台灣觀光區域合作邁入新合作關係。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅遊業，台中市政府9日邀集彰化、南投、苗栗縣共同成立「中台灣觀光推動聯盟」，4縣市70名觀光產業領袖齊聚台中，期盼爭取中央補助、參與國內外交流宣傳、辦理特色主題活動、觀光資源共享等，振興中台灣觀光經濟。

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台中市觀旅局長林筱淇表示，中彰投苗各具有不同觀光特色，但都是外地旅客造訪中部1小時車程的旅遊範圍內，這次籌組聯盟是要透過爭取中央挹注，以及4縣市官產合作，共同提振中台灣觀光發展，未來運作順暢後，將考慮擴大合作，邀請雲林縣、嘉義市加入。

南投縣政府觀光處長王源鍾表示，所組聯盟可以在互補的條件下，豐富遊程，加深產業交流，推廣觀光行銷、旅遊商品及遊程的整合，並對產業環境及政策規劃作出及時的反應，找出觀光寒冬的轉變契機。

彰化縣政府城市暨觀光發展處處長田飛鵬則提到，彰化縣擁有眾多觀光工廠及休閒農場，但因為不是屬於傳統定義上的「觀光產業」，所以沒納入這次新型肺炎振興觀光產業的紓困計畫內，因此，中台灣觀光推動聯盟，將結合公私部門跨域合作，爭取中央紓困，提前佈署振興復甦方案。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，正值疫情影響之際，中台灣觀光產業更應團結，共同因應疫情衝擊，台中市是六都中少數擁有國際機場和國際商港的優勢，盼台中市扮演中台灣觀光推動的領頭羊角色，推動區域觀光效益。

林筱淇、王源鍾、田飛鵬和林彥甫等人與各縣市觀光產業領袖齊聚一堂，成立「中台灣觀光推動聯盟」，並共同簽署合作備忘錄，宣告中台灣觀光區域合作邁入新合作關係。

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