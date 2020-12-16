中國5萬大軍集結「美加邊境」擊落F-16瘋傳　美《軍事時報》闢謠

▲緬因州有一批利用鐵路運輸的自走砲，被有心人士謠傳是中國5萬大軍集結。（圖／翻攝自Twitter／TheStormIsUponUs）



記者林彥臣／綜合報導

中國5萬大軍在「美加邊境」集結，以及日前墜毀的美軍F-16其實被解放軍擊落，儘管這一看就知道是謠言的貼文，近來卻在美國的網路社群之間瘋傳。甚至發行給美國現役與退伍軍人的媒體《軍事時報》（Military Times）也特別刊登報導，對這則網路瘋傳的謠言闢謠。

根據《軍事時報》報導，一名疑似為極右翼陰謀論團體「匿名者Q」（QAnon）的推特用戶@stormis_us，聲稱有解放軍5萬大軍在加拿大與美國緬因州邊境集結，以及上周在密西根州墜毀的F-16戰機，大概也是被解放軍擊落的。

幾位資訊戰領域的專家表示，關於中國駐軍加拿大的幻想，始終在部分族群之間瘋傳不休，但是這種虛假資訊才是構成了真正的威脅。

▲相關謠言還指出，在密西根州墜毀的F-16其實被解放軍擊落。（圖／翻攝自Facebook／115th Fighter Wing）



退役的海軍上校拉潘（Dave Lapan）表示，他過去經常與這類的訊息打交道，但誰知道這其中一部分訊息，可能來自主要的競爭對手，即使這些資訊不是來自這些對手，也會放大中國、俄羅斯、北韓、伊朗利用社群媒體在美國所製造的動亂

緬因州國民警衛隊發言人陸軍少校蘭姆（Carl Lamb）也駁斥了這一陰謀，他在回答有關是否有中國軍隊集結在美加邊境的問題時表示，「緬因州國民警衛隊並不知道有這樣的部隊調動」。

蘭姆說，緬因州軍事管理局一直在整修這些榴彈自走砲，但這些工作兩年前就結束了。最近，聯邦政府決定將榴彈自走砲轉移出緬因州，相關單位也簽訂了合約，將這些裝備運送到普雷斯克島，利用鐵路運送到最終目的地。

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