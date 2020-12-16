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【廣編】《Nova X 娘家嚴選》攜手「鈀」關健康　獲美國FDA認證

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【廣編特輯】

▲▼ 白家綺,孕婦,NOVA,血糖 。（圖／民視提供）

圖、文／娘家嚴選提供

血糖機品牌【Nova】首度在台與【娘家嚴選】推出pd金準鈀金血糖機，4秒鐘為您把關健康，這次因娘家嚴選的引進，推出Nova金準鈀金血糖機，將醫療型規格血糖機轉換為家用型，精準測量、顧好您的健康。

台灣人10大死因在2019年度的統計中，糖尿病已躍升到第5位，而糖尿病一旦惡化還可能導致併發症，除了飲食均衡、多運動，居家控制血糖更形重要，有鑑於此，Nova品牌內有多位台灣之光，經由對於品質相當追求的娘家嚴選推薦，將Nova成功引進娘家台灣，促成《Nova X 娘家嚴選》Nova金準鈀金血糖機的問世，讓娘家照顧您全家。

檢測精準 把專業級照護帶回家

《Nova X 娘家嚴選》Nova金準鈀金血糖機符合ADA（American Diabetes Association，美國糖尿病協會）規範的血糖儀，使用GDH-FAD酵素、搭配電化學技術，檢測結果較不易受血比容（HCT）高低影響，將檢測干擾降到最低。將Nova金準鈀金血糖機與實驗室分析儀作同步驗證，金準鈀金血糖機運用的Multi-WellTM多孔性測量技術試片，可降低部分干擾，使得pd金準鈀金血糖機測量值更接近真實值，特別的是規格將導電材以鈀金取代碳墨、電路設計以雷射切割取代印刷、塗層技術特別以半導體製程的濺鍍切割汰換蒸鍍切割，全面提升用料規格、掌控測試結果。

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