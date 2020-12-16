黃光芹：國民黨該整的不是臉而是整形象

▲李彥秀、許淑華。（合併圖／ETtoday資料照、記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前被指出做微整形後，國民黨主席江啟臣也爆料黨副秘書長李彥秀「也剛做完」，想不到李受訪時，又把黨內立委許淑華「拖下水」，表示是許淑華割完眼袋後覺得效果不錯，也推薦她去做。對此，資深媒體人黃光芹諷刺，國民黨人整錯地方，他們應知該整的不是臉，而是調整路線跟形象。

日前有媒體人在政論節目上指出，「韓國瑜最近有做一點微整形，包含點痣與做眼袋」，可能為明年競選黨主席做準備；江啟臣15日受訪時，除回應整形的人很多，兩者之間一定有關聯外，也爆料李彥秀也剛做完微整形。

李彥秀聞訊後，於受訪時表示，群組都在罵江啟臣，「沒事找我麻煩」，微整形的事情她連老公都不敢講，江啟臣怎麼對著麥克風直接講出來。接著，李彥秀進一步爆料，自己做的是割眼袋手術，因為覺得許淑華做了效果很不錯，許淑華就跟她說，「李彥秀，你也很值得去做」。

對此，黃光芹16日以「國民黨人整錯地方」為題在臉書指出，整形是個人選擇，不屬於公共事務範疇，雖然是社會大眾閒嗑牙的素材，但與公眾利益無涉。

她諷刺，近來國民黨內颳起「整形風」，從前總統馬英九、許淑華、韓國瑜，到江啟臣討罵挨去爆李彥秀，若所有爆料均為真，則一個前總統、加上一個曾經的總統候選人，可謂整形風潮已達上層，連自己的黨主席都拿來八卦。

黃光芹認為，斯斯有兩種，一種形於外，割割眼袋、拉拉皮、打打玻尿酸和點點痣；另一種形於內，「如果國民黨人抓得到重點，應知他們該整的不是臉，而是整骨、整脊（路線）和整形（象）」，而不是穿梭於醫美診所的診間，誤以為老百姓膚淺，都吃這一套。

▼黃光芹16日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）