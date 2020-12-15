江啟臣爆料「微整」　李彥秀：這件事連我老公都不敢講！

▲李彥秀。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣上午被媒體問及高雄市前市長韓國瑜積極做微整備戰黨主席參選，江啟臣竟爆料黨副秘書長李彥秀也剛做完，讓李彥秀意外捲入微整話題。對此，李下午在國民黨部受訪回應，整個群組黨部工作夥伴都在罵江啟臣，「這件事情連我老公都不敢講，這男人太不會講話了。」

李彥秀下午受訪時開玩笑稱，整形這種事情是女人秘密，這男人真不會講話，說話太直了，現在是最適合做微整的時機，因為天天都戴口罩，而且更有精神、有自信是好事。事發後，整個群組黨部工作夥伴都圍剿罵江啟臣，他也馬上道歉，「這件事情連我老公都不敢講，他怎麼對著麥克風講！」怎能想轉移話題就爆別人的料？這本來是偷偷進行的，員工不能這樣被出賣的，這個老闆不好。

李彥秀說，她是聽了許淑華的建議，說上節目或拍照更有精神，自己目前恢復得還不錯。她也建議，江啟臣要做的地方很多，皮膚需要打肉毒保養，不管是做什麼調整，讓自己更有自信、精神更好，都可以去安排諮詢。李彥秀預告，黨內很多人覺得效果好，接力要去做諮詢，畢竟上了年紀總會有皺紋、眼皮會下垂。

國民黨主席明年改選，韓國瑜被點名可能參戰，他近日傳出做了點痣、割眼袋等微整型，又被質疑是為了備戰主席選舉。對此明年可望角逐連任的江啟臣表示，做整形的人也很多，不認為兩者之間一定有關聯。