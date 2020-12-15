倫敦防疫警報升「最高層級」禁6人↑群聚　荷蘭捷克也跟進封城！

▲倫敦疫情警報系統16日起將進入最高層級，但街頭仍有民眾未佩戴口罩。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

歐洲疫情失控，各國紛紛祭出更嚴格的防疫措施，隨著德國13日宣布將「硬性」封城後，英國衛生大臣14日表示，首都倫敦與部分東南地區自16日開始疫情警報系統將進入最高的「第3層級」。此外，荷蘭與捷克也接連宣布第二次嚴格封城，義大利則是正在考慮中。

綜合《衛報》與路透社報導，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）14日宣布，倫敦與艾塞克斯郡（Essex）和赫特福德郡（Hertfordshire）的部分地區自16日起將進入最高等級「第3層級」的防疫警報，全英國將有60%的地區、超過3400萬人受到最嚴格的防疫限制，所有酒吧、餐廳與只能使用外帶或外送，電影院等娛樂場所被迫關閉，也應該避免外出旅行。

因應病例的激增，倫敦市民已不能在室內與其他家庭見面，戶外場所也僅開放最多6人群聚。對此，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）表示，這一決定讓企業非常失望，但疫苗開始推行之際，如果有更多人死亡，那是更大的悲劇。聖誕節期間，英國將放寬5天，允許至多3個家庭群聚，但電影院等場所仍需關閉。

▲英國8日開始施打輝瑞新冠疫苗，第一人是90歲老奶奶。（圖／達志影像／美聯社）

至於歐洲其他國家的情形，德國總理梅克爾13日宣布，自16日起全境將「硬性」封城，除了販賣「生活必需品」外將禁止商業活動，各級學校全面停課，聖誕假期開放家庭聚會，但最多僅能有4名14歲以上的客人。荷蘭與捷克情況類似，雙雙跟進德國作法，將進入第二次嚴格封鎖，死亡人數全歐洲居冠的義大利則表示正在考慮是否該加強現行的限制措施。

荷蘭的酒吧與餐廳自10月中旬以來呈關閉狀態，但在上周7天內新增確診超過平均增幅的40%，因此未來5周將進行嚴格封城，所有非必需品商店、健身房、電影院、一般企業與各級學校都將停止運作，同一家庭每天僅能接待2位客人，聖誕節期間放寬為最多3名客人。捷克的餐廳與室內體育館2周前才剛重新開放，18日又將再度關閉，並限制6人以上集會，晚間11點到凌晨5點實施宵禁。



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