推廣臺南胡麻　立委郭國文招待立院進補品嘗麻油雞

▲立委郭國文15日在立院舉辦「2020臺南麻油好食祭」，熱情推廣臺南好胡麻。

要聞中心／綜合報導

雖然鋒面報到，氣溫再降，但立委郭國文今(15)日在立法院舉辦「2020臺南麻油好食祭」，與農委會主委陳吉仲一起在寒風細雨中熱情推廣「臺南好胡麻」。邀請大家品嘗以臺南胡麻燉煮入菜的麻油美食，活動會場除了現煮熱呼呼、香氣四溢的麻油雞外，還準備了別具臺南特色的彩蛋「膠囊麻油米糕」，更邀請荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)與英國古典流行跨界歌手李瑪莉(Mary Jess)到立法院一起進補品嘗來自臺南的胡麻美食，暖心又暖胃。

郭國文首先感謝農委會主委陳吉仲、立法院蔡其昌副院長以及今天一同來行銷臺南麻油的立院同仁蘇巧慧、何志偉、林楚茵、吳思瑤、莊瑞雄、范雲、羅美玲、黃國書、管碧玲、吳玉琴、邱泰源。接著感謝今天特別北上的安定、西港、善化推廣胡麻的三個農會，以及贊助優質台南麻油的「芝麻先生 陳玉振總經理」、 「牛芝庄農產品 蘇已展總經理」，提供優質雞肉的「台灣福基畜牧公司 楊豐輝董事長」在兩相搭配之下，再加上「李盒廚房的李孟勳」主廚的料理，待會大家一定能夠相當滿意，一碗接一碗。郭國文說，他一直要推動台南麻油的品牌化，讓大家吃到麻油雞，就一定會想到台南的麻油。然後再從台南麻油想到各式各樣的台南胡麻產品。

郭國文表示，臺南是農業重鎮，胡麻亦是重要的農產，種植面積約 1,810 公頃，而善化、安定、西港是台南重要的胡麻產地，因天候及土壤適宜，加上栽培技術不斷改良進步，臺南市的胡麻作物品質優良，且製成的產品多元，極具經濟價值。尤其胡麻油含有不飽和脂肪酸、蛋白質、礦物質及豐富的維生素，為值得推薦的好油。



上一個月接連舉辦三個禮拜的「台南胡麻文化季」，吸引相當多的老饕來品嚐台南麻油美食。他也一直很想推薦家鄉台南的美食給全台國人認識，除了各式優質農產品之外，之前也同樣在立院舉辦「台南牛肉湯」饗宴，而為了讓更多的國人知道台南胡麻的好，因此決定在立法院來舉辦一場品嚐會，讓立院同仁職員也能吃到台南美味的胡麻料理，剛好最近天氣轉冷，我們正可以好好的來冬令進補。

郭國文也推薦臺南農特產胡麻外，他也提到臺南各胡麻主要產區農會都有冷藏及榨油設備，使用與在地農民契作的胡麻製成胡麻油，品質優、安全、衛生佳，讓食安更有保障。而且臺南市的胡麻產品眾多，不論是西港安定善化三區農會生產的胡麻油禮盒及芝麻糖芝麻粉，名模林志玲嫁妝之一黑芝麻或是小英總統也推薦的善化農會熱銷的芝麻拌麵，每一項產品都非常美味爽口。更熱情邀請國人有空到台南時，一定要到善化安定西港來趟胡麻美食之旅。