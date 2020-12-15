連8天8場瘋狂計畫！韓鋼琴大師白建宇來台　致敬貝多芬誕辰250週年

▲韓國鋼琴大師白建宇。（圖／林仁斌攝影／鵬博藝術）

記者林育綾／台北報導

今年12月適逢貝多芬誕辰250週年，台中國家歌劇院邀請74歲的韓國鋼琴大師白建宇來台，完成14天防疫隔離後，將於12/16起至12/23，展開連續8天8場堪稱「瘋狂計畫」的音樂饗宴，演奏全套貝多芬32首鋼琴奏鳴曲。樂評人焦元溥分享，14歲第一次聽到白建宇的演奏時，「理解到原來鋼琴作為一個樂器，可以被演奏成如此，完全只有目瞪口呆可以形容」。

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▲韓國鋼琴大師白建宇來台，完成14天防疫隔離，將展開連續8天8場堪稱「瘋狂計畫」的音樂饗宴。（圖／台中國家歌劇院提供）

白建宇是當今藝術造詣最高的亞洲鋼琴家之一，10歲就登台與韓國國家交響樂團合作演出葛利格的鋼琴協奏曲，隨後拿下布梭尼鋼琴大賽金牌及瑙姆堡國際鋼琴大賽首獎，25歲更登上紐約林肯中心演奏拉威爾鋼琴作品全集，縱橫國際樂壇至今已超過50年。

▲白建宇來台展開連8天8場，演奏全套貝多芬32首鋼琴奏鳴曲。（圖／台中國家歌劇院提供）

他的演奏曲目縱貫巴洛克時期至當代，更以演奏全套曲目著稱，其灌錄作品眾多，榮獲的錄音獎項包括法國金音叉唱片獎、新學院唱片獎。樂評人焦元溥說，自己從14歲第一次聽到白建宇的演奏開始，「理解到原來鋼琴作為一個樂器，可以被演奏成如此，完全只有目瞪口呆可以形容當下的感受」。

▲台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、鋼琴大師白建宇、知名樂評人焦元溥對談。（圖／台中國家歌劇院提供）

白建宇非常喜愛德奧曲目，但也深知演奏不是容易的事，他曾表示，詮釋貝多芬需要足夠的人生經驗與自信，才能在其音樂中說出自己的話。2005年開始，他偕Decca唱片挑戰貝多芬鋼琴奏鳴曲錄音，也是目前唯一一位和國際唱片大廠有貝多芬全套奏鳴曲錄音的亞洲鋼琴家，但他不以錄音為滿足，開始實踐他的「貝多芬全集計畫」，在國際展開以連續8天、完成全套32首奏鳴曲的鋼琴獨奏會。

▲白建宇不以作品號碼或創作先後順序排列，而是以曲子的個性、相互呼應的調性，以及他對樂曲深厚的累積作編排，8場音樂會一氣呵成又各自獨立。（圖／林仁斌／鵬博藝術）

連續8天的貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，白建宇不以作品號碼或創作先後順序排列，而是以曲子的個性、相互呼應的調性，以及他對樂曲深厚的累積作編排，8場音樂會一氣呵成又各自獨立，他分享，「每一首曲子都各有獨特性，但把它們視為一個完整篇章來編排，就像在閱讀一本書、一本很長的小說，不同的編排邏輯會影響到它們被接受到的感覺」。

▲每一場他都安排至少一首重量級名曲。（圖／台中國家歌劇院提供）

每一場他都安排至少一首重量級名曲，12月16日從青澀的貝多芬早期作品開始，慢慢加入《田園》、《悲愴》和《告別》；19日一次聽到兩首氣勢磅礡、規模宏偉的《暴風雨》和《熱情》，展現貝多芬包容萬象、持續賦予鋼琴嶄新聲音，卻情感細膩豐滿；20日的《月光》逐漸進入貝多芬的愛情世界，12月21日的壓軸是如大地脈搏般充滿生命躍動的著名代表作《華德斯坦》。

而行家矚目的12月22日，曲目包括鋼琴家不敢輕易挑戰、被公認為貝多芬最傑出且最艱深的鋼琴作品《漢瑪克拉維》，道盡樂聖生命中的矛盾與超脫。白建宇表示，32首曲子有太多美麗的片刻，而他最喜歡如天堂般的《漢瑪克拉維》第三樂章，「在這裡我們可以聽見最誠實且坦誠面對自己的貝多芬，是我認為貝多芬最美的音樂」。

12月23日最後3首奏鳴曲，是貝多芬晚期作品的智慧結晶，白建宇視這3首為「一部作品」，不設中場休息的依序演出，最終章峰迴路轉後留下無風雨也無晴的釋懷，為這場貝多芬音樂之旅畫下句點。

▲白建宇的「貝多芬全集計畫」歷經超過15年的歲月積累。（圖／台中國家歌劇院提供）

白建宇說，「我知道連續8天演奏貝多芬是一個很瘋狂的計畫，對我來說也是一個很迷人的經驗，我相信在短時間內連續密集的演出，可以帶給觀眾完整的沉浸式貝多芬體驗。」他期待，透過他的觀點與詮釋，與觀眾一同創造「一個長達8天、讓音樂縈繞在生活每個時刻」。

白建宇的「貝多芬全集計畫」歷經超過15年的歲月積累，不僅更臻成熟，進入更高層次的演奏將在此展現無遺。而不畏疫情阻撓，32首貝多芬鋼琴奏鳴曲將是他為台灣觀眾帶來最重量級的禮物。

12/16(三)首演場正逢貝多芬生日，台中國家歌劇院更加碼推出「貝多芬250慶生會」，演出結束後歌劇院一樓忘我廳將化為派對現場，邀請觀眾朋友們一起幫貝多芬慶生，相關資訊可洽歌劇院官網。

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