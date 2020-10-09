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2020見證無常！藝術家錯過與父親相處　沈默關在「巨大壓克力箱」

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▲▼藝術家王靖惇感慨3年前沒有花太多時間陪伴生父，把這份遺憾衍伸創作一齣生命戲劇《如此美好》，與羅北安、作曲家王希文同台演出。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

▲王靖惇擔任編導，在戲中飾演囚禁於單一生活的兒子，全程沉默地待在舞台上長寬3米6的巨大透明壓克力箱中，日復一日埋首工作，錯過與父親相處的機會。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

記者林育綾／綜合報導

2020年見證許多生命的無常，而藝術家王靖惇感慨3年前沒有花太多時間陪伴生父，把這份遺憾衍伸創作一齣生命戲劇《如此美好》，將在10日至11日於台中歌劇院上演。他全程沈默關在舞台上3米6的「巨大透明壓克力箱」，象徵囚禁於單一生活，卻錯過與父親相處；而重量級演員羅北安飾演父親，70分鐘1萬字獨白呈現對兒子關愛。王靖惇除了透過這齣戲與遺憾和解，也希望讓更多人珍惜當下、勇敢說愛。

▲▼藝術家王靖惇感慨3年前沒有花太多時間陪伴生父，把這份遺憾衍伸創作一齣生命戲劇《如此美好》，與羅北安、作曲家王希文同台演出。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

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▲重量級演員羅北安飾演父親，70分鐘裡的1萬字獨白，深刻呈現父親對兒子的關愛與不捨。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

王靖惇擔任編導，在戲中飾演囚禁於單一生活的兒子，全程沉默地待在舞台上長寬3米6的巨大透明壓克力箱中，日復一日埋首工作，錯過與父親相處的機會。王靖惇表示，2017年親生父親去世時，因感慨沒有多花時間陪伴父親而留有遺憾在心底；之後有一次去照護中心探望第二個爸爸，看到無法行動的老人家躺在床上，醒來後唯一能做的就是等待再次入睡，因而想做一齣關於生命議題的戲劇，談論當生命的最後只剩時間陪伴，該如何學會放下並優雅下台。

王靖惇藉由創作與父親再次對話，直到首演後才逐漸與心中的遺憾和解。《如此美好》的名稱來自於照護爸爸時，看見他身上的皺褶與斑點，明明是一個即將逝去的生命，心中卻浮現「如此美好」四個字。

他在不斷思考後驚覺，這些歲月痕跡，就像藝術品，將35年相處的時光化為皮膚上的印記，綻放過往每一刻的美好，「面對至親的離開，有許多難以度過的遺憾，透過製作這齣戲，我學會和遺憾相處。」

▲▼藝術家王靖惇感慨3年前沒有花太多時間陪伴生父，把這份遺憾衍伸創作一齣生命戲劇《如此美好》，與羅北安、作曲家王希文同台演出。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

▲羅北安從劇中父親角色出發，重溫從小到大與自己父親相處的經驗。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

重量級演員羅北安飾演父親，70分鐘裡的1萬字獨白，深刻呈現父親對兒子的關愛與不捨。他分享，從劇中父親角色出發，重溫從小到大與自己父親相處的經驗，「我發現有滿多懷念的，雖然有遺憾，但好像慢慢在演戲的過程中排解，也覺得滿療癒的。」而曾入圍三金的作曲家王希文，在《如此美好》中除了擔任配樂外，更首次挑戰戲劇演出。
 
談及此次與羅北安的合作，王靖惇說，一開始帶著忐忑的心情邀請，因為羅北安老師很忙，不知道有沒有這個緣分，得知老師答應且時間可行的時候，內心真的跪了下來。而原本只是受邀現場演奏的王希文，不料角色在劇本發展時，戲份愈來愈多，王希文最終成了推展劇情的一角。

▲▼藝術家王靖惇感慨3年前沒有花太多時間陪伴生父，把這份遺憾衍伸創作一齣生命戲劇《如此美好》，與羅北安、作曲家王希文同台演出。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

▲王靖惇藉由創作與父親再次對話，直到首演後才逐漸與心中的遺憾和解。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

王靖惇說，「角色的發展都是自然的緣分，他就像是兒子的分身陪伴著爸爸。」演出過程中，王希文面對各種狀況臨危不亂，淡定應變，對此王靖惇稱道：「以一個舞台劇演出的處女秀來說，這樣的表現值得嘉許！」。
 
王靖惇以自身的經驗，透過劇作反映當代家庭的相處模式，藉由父子之間的情誼，讓無論身為父母或為人子女皆能對角色的心境有所共鳴，當時在台北首演後，有觀眾在演員走出劇場時，感謝他們製作這齣戲，說出平常與家人相處無法直接說出的感覺。

羅北安也感受到王靖惇和聯合導演符宏征，對此次戲劇創作的滿滿誠意，「他們想要做一個感動自己、感動觀眾的戲，沒有在討好觀眾，我覺得這樣的組合是非常棒的。」他認為，相較於許多透過鬧劇方式討好觀眾的演出，《如此美好》真誠地以親情、父子角度探討生命故事，讓台灣戲劇呈現更多樣的面貌。

▲▼藝術家王靖惇感慨3年前沒有花太多時間陪伴生父，把這份遺憾衍伸創作一齣生命戲劇《如此美好》，與羅北安、作曲家王希文同台演出。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

▲▼重量級演員羅北安飾演父親，70分鐘有1萬字獨白。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

▲▼藝術家王靖惇感慨3年前沒有花太多時間陪伴生父，把這份遺憾衍伸創作一齣生命戲劇《如此美好》，與羅北安、作曲家王希文同台演出。（圖／唐健哲攝／台中國家歌劇院）

而台中國家歌劇院藝術總監邱瑗也說，《如此美好》不僅讓我們回想和長輩的互動，更讓年輕人了解爸媽在想些什麼。平常難以說出口的情感，每一位演出者都真摯地在演出過程中釋放，同時也逐漸撫慰自己與觀眾的遺憾及傷痛。
 
與其帶著遺憾，不如及早珍惜擁有彼此的時光，對於《如此美好》即將回到家鄉演出，身為台中人的王靖惇期待大家在假期輕鬆的午後，帶著自己的小孩、爸爸媽媽及所愛的人來看這齣戲，一起感受作品裡的感動與美好。羅北安也微笑以劇中台詞呼籲，「答應我，年輕人，看完戲回去好好抱抱你的爸爸媽媽。」

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