開車2hrs抵達！饅頭夯店停業1年「勸以後再來」　她傻：什麼時候

▲老闆店休一年，提醒客人以後再來！（圖／翻攝美食公社）



網搜小組／劉維榛報導

就算是千里迢迢，也無法減滅台人為美食排隊的熱情！不過有女網友哀號，日前開了2小時車程，完全就是衝著這一顆「枕頭饅頭」，怎料店家暫時停業1年，完全沒有寫出未來開業的日期，只向客人喊話「請以後再來！」讓吃貨們哀號一片。

一名新竹女網友在臉書《美食公社》哀號，昨（14）日一早特地開車南下，就是為了搶「比臉大饅頭」，結果中午抵達現場傻了，只見鐵捲門深鎖，外頭貼上一張黃色公告，原來老闆左手受傷，決定停業一年，甚至以幽默口吻「請以後再來！」

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當場撲了空門，讓原PO崩潰直呼，就是心心念念這一口黑糖味，「老闆你休息一年是從哪一年月日到哪一年月日？你的以後是什麼時候？」

文章曝光後，掀起4千多人熱議，「他們10/6就暫停營業了，看明年底吧」、「Google評論有些人兩個月前就說停業了，好奇怪都沒人幫忙申請修改嗎？特地去卻白跑一趟的感覺好難受的」、「這家好吃，大學沒錢都靠它解餓」、「真的是純手工的」、「越嚼越香越吃越多，一顆不知不覺就吃完了」。

▲網友笑虧，明年才有機會吃了！（圖／翻攝美食公社）

另有饕客分享私藏名單，「草屯黑糖大饅頭推這家，可以去試試喔」、「其實埔里好幾家比臉大饅頭」、「可以去另外一間買，日月包子 一顆白色才20元」、「去南昌買吧」。

據了解，這家隱身像弄得黑糖饅頭，中午開賣1小時就完售，可是秒殺等級，更有「枕頭饅頭」的可愛稱號，長15公分，重量厚實，比起一般饅頭至少6倍大，散發濃濃黑糖味，口感紮實Q彈，一顆售價32元，CP值爆棚。