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地表最強神力女童！7歲小羅莉一把舉起80kg槓鈴破紀錄

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▲▼羅里。（圖／@roryvanulft）

▲羅里的父親驕傲地表示，女兒是世界上最強壯的女孩。（圖／@roryvanulft）

 記者王佩翊／編譯

加拿大一名年僅7歲的女童羅里日前參加美國全國青少年舉重比賽時，榮獲11歲以下與13歲以下青少年舉重30公斤級的冠軍，成為史上最年輕的青少年舉重冠軍。羅里雖然身高只有4英尺（121公分），卻能完成抓舉32公斤、挺舉42公斤、蹲舉61公斤以及硬舉80公斤。羅里的父親卡文驕傲表示，女兒是世界上最強壯的女孩。據悉，羅里不僅在舉重上有天賦，同時也是個體操好手。

▲▼羅里。（圖／@roryvanulft）

▲羅里練習舉重僅2年。（圖／@roryvanulft）

根據《每日郵報》報導，羅里（Rory van Ulft）2年前在體操課上被選中後，便開始接觸舉重。她平均每周要花費9小時在練習體操，4小時練習舉重。她的父親卡文（Cavan）表示，他非常重視羅里的安全，因此平時都有專業的教練對她進行訓練，除此之外，也有專門的家庭醫師與運動醫學的小兒科醫師隨時替她治療。他也說，羅里非常認真投入訓練，因此正在持續進步。

由於加拿大沒有奧林匹克青年奧運會式的舉重錦標賽，因此羅里才會前往美國參加比賽，同時奪得11歲以下與13歲以下青少年舉重30公斤級的冠軍。卡文說，羅里是有史以來最強壯的女孩，比賽的結果可以證明這一切。身高121公分的羅里能完成抓舉32公斤、挺舉42公斤、蹲舉61公斤以及硬舉80公斤。

羅里練舉重才2年就擁有如此傲人的成績，讓人十分驚豔，不過她的父母表示，因為羅里年紀還太小，目前尚不考慮參賽奧運的事。羅里自己則坦承，比起舉重其實更喜歡體操，因為體操不用把東西舉太高，她也認為自己是一名「體操運動員」。

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